Dětí tam bylo dost, všechny se těšily na neposedného Broučka a roztomilou Berušku. Před oponou stál zkušený vypravěč, který svým podmanivým hlasem okouzlil všechny přítomné diváky bez ohledu na věk. Za oponou stály tři usměvavé ženy, Alenka, Amélie a Anežka. Dvě dcery a manželka známého principála. Tihle herci si na společnou fotku moc nepotrpí, pro Deník udělali výjimku.

Sváťa začal svou akci netradičně, krátkým výslechem několika dětí, které zval na pódium. Čtyřletý Kubík se do zpívání moc nehrnul, na vyžádání předvedl ukázku bojového umění a pochlubil se hodnou babičkou. Mladší Lucinka nejen zazpívala, navíc ukázala prstýnek, parádní účes a prozradila jméno svého kluka. Sváťa děti chválil, poučoval a nabízel jim kouzelné bonbony. Měl jich plný klobouk.

Potom začala pohádka O broučkovi, který neposlouchal své rodiče, přes zákaz zavedl Berušku do černého lesa, kde vládl hrozný a zákeřný Krákorák. Chvilku to bylo dost napínavé, ale potom to dobře dopadlo. Brouček se polepšil a svatba s Beruškou to celé uzavřela. Děti během představení Sváťovi napovídaly, radily Broučkovi, jak má Berušku zachránit, nakonec obklíčily loutky a se svolením principála si pořídily několik zážitkových selfíček.

„Měli jsme tu být už v dubnu, koronavirus nám to překazil. Tohle byl náhradní termín. Hráli jsme už na střekovském hradě, v neděli 12. července budeme ve Velkém Březně na zámku, 19. července nás čeká Větruše. Začínáme ve 14:00. Pokud budete mít cestu do Litoměřic, navštivte Galetii Marionet, tam si mohou děti prohlédnout nejen dřevěné čerty, princezny, rytíře, Honzíky a draky, ale třeba si vyzkoušet i divadlo,“ ukončil své vystoupení v Trmicích spravedlivý Sváťa.

Miroslav Vlach