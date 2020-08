Jak vlastně mohla narazit do viditelného auta, které stálo u krajnice a provozu v podstatě nepřekáželo?

Když řidičku záchranáři na chvilku probrali, tak říkala, že asi omdlela za volantem. Ona sice dýchala, ale jinak nemluvila, protože byla většinou v bezvědomí a komunikovala maximálně kýváním hlavou.

Co se vlastně seběhlo, jak jste se k nehodě nachomýtl?

Celou dobu jela za mnou z Děčína. Najednou rána a vidím za sebou prach a kouř. Tak jsem zastavil asi sto metrů od nehody, zacouval z cesty, spustil blinkry jako výstrahu a běžel na pomoc.

Zdroj: archiv Tomáše UxyPřidal se někdo?

Jistě, jeden muž. Viděli jsme, že z auta stoupá kouř, tak jsme ji vyprostili, protože jsme měli obavy, že by mohlo začít hořet. Zkoušeli jsme, zda reaguje, jestli ji něco bolí a podobně. Byla, jak už jsem říkal v bezvědomí, trochu kývala hlavou. Další, co zastavili, zavolali záchranku a ta nám radila, co máme dělat. Rozblikat auta, vzít si vestu, první pomoc. Pak přiletěl vrtulník a převzali si ji, naložili a odletěli. Mezitím zkontrolovali i to druhé auto, ale to bylo naštěstí prázdné.

Co následovalo?

Po vrtulníku přijeli hasiči, policie, nakonec sanitka. Policie si od nás vzala kontakty, kdyby ještě potřebovali svědectví a propustili nás.

Jak byste zhodnotil tu situaci s odstupem času?

Hodně lidí zastavilo a byli s námi v jednom souladu jako tým. Reagovali perfektně a zaslouží si dík. Ten zavolal záchranáře, další pomáhal s první pomocí a vyproštěním. Jenže spousta aut klidně projížděla dál v obou směrech. Tak jsme museli zastavit provoz, aby se něco nestalo než přijedou policisté.

Co byste vzkázal těm, co zůstali lhostejní?

Myslím, že by to udělal každý, poskytnout pomoc zraněnému je přeci samozřejmost. Alespoň já to tak mám nastavené. Nevím jak ostatní, ale v takové situaci se u mě všechno ostatní vypne. Jako trenér fotbalu mám různé školení o první pomoci, takže myslím, nejsem úplně neznalý. Těm, co nepomohli a nezastavili, bych vzkázal, že jim nepřeji, aby se dostali do situace, kdy sami budou potřební po nehodě, ale ostatní kolem nich místo toho jen bez zájmu jeli dál.

Máte další informace o řidičce?

Volala mi její známá a vzkázala mi, že už má za sebou operaci rozdrcené čéšky i dalších zranění a už je mimo nebezpečí. Mám z toho radost.