Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Soudce Jiří Berka dostal za zmanipulování konkurzů sedm let.

Soudce Jiří Berka. | Foto: DENÍK/František Roček

Když po 16 letech padl koncem listopadu u olomouckého Vrchního soudu pravomocný rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných konkurzů, pro soudce ústeckého krajského soudu Jiřího Berku to byl šok. Odvolací instance ho poslala na sedm let do vězení. Po letech vyšetřování a stále prodlužovaného soudního jednání počítal buď s osvobozením, nebo minimálním trestem. Nyní čeká, až mu přijde písemné vyhotovení verdiktu. „Může se zdát, že čekám 16 let, takže jsem na čekání zvyklý. Ale na to se nedá zvyknout,“ říká Berka.

Jaký máte pocit z vyneseného rozsudku?

Neexistují reálné důkazy, že bych se něčeho dopustil. Kromě toho od zahájení soudního vyšetřování uplynulo už 16 let. Po celou dobu žiji řádným životem, stejně jako předtím. V podstatě samotným trestem je 16 let naprosté nejistoty spojené se soudním procesem. V evropském i českém právu je tento fakt respektován, ale v mém případě ne.

Už jste říkal, že podáte dovolání proti rozsudku k Nejvyššímu soudu. Jenže to nemá odkladný účinek proti nástupu do vězení.

Proto doufám, že dostanu se nejdříve rozsudek. Po jeho obdržení může přijít kdykoliv obsílka k nástupu do výkonu trestu. Doufám, že to bude co nejdříve, abych to měl co nejdříve za sebou. Není nic horší než čekání. Svět se mi změnil v čekárnu.

Co když vám bude rozsudek doručen třeba až za půl roku nebo i déle? Vždyť jste to už zažil.

Pokud do týdne neobdržím rozsudek, zavolám na Vrchní soud, kdy ho mohu očekávat. Nebaví mě čekat, vždyť čekám už téměř 16 let, až o mně jiní milostivě rozhodnou! Copak to je život?

Kdy vám přestane krajský soud vyplácet část platu, kterou jste pobíral při vyšetřování?

Dostal jsem od krajského soudu dopis, že dnem vyhlášení rozsudku, tedy 28. listopadu, mi byl ukončen pracovní poměr. Už jsem byl zaplatit za prosinec a leden sociální pojištění.

Co když budete čekat na písemné vyhotovení rozsudku delší dobu?

V této situaci nemohu udělat nic jiného než se přihlásit na úřad práce.

A čekat…?

Ano, musím čekat. Může se zdát, že čekám 16 let, takže jsem na čekání zvyklý. Ale na to se nedá zvyknout. Je to spíše pocit bezmoci umocněný tím, že aniž to je skutečně prokázáno, obviňují vás z nějakých machinací. Vzpomínám si, jak při vyšetřování byli vyšetřovatelé nepříjemně zaskočeni tím, že nemám větší majetek než většina ostatních lidí. Žádné tajné fondy a potají nakoupené nemovitosti, nic.

Když podáte dovolání k Nejvyššímu soudu, také budete čekat. Podobné je to u stížnosti k Ústavnímu soudu?

Ano, budu dlouho čekat. To je záležitost zhruba jednoho roku. Pokud bude podána i ústavní stížnost, bude to podobné.

Právníci vám doporučují v souvislosti s 16 lety vyšetřování a soudního jednání se obrátit se na evropský soud. Už jste se rozhodl?

Až budou vyčerpány všechny opravné prostředky v rámci české justice, lze využít evropské žaloby. Ale ta mi asi příliš nepomůže. Délka jednání, tedy 16 let, je skutečně nepřiměřeně dlouhá. Mohu snad čekat nějakou satisfakci, ale to mi trest asi nezkrátí.

Co pro vás odsouzení znamená v praxi, kromě čekání?

Odchod na 7 let a pouze naděje v dovolání. To znamená, že mohu počítat s možností podmínečného propuštění po pěti letech. Je mi 55 let, 16 let jsem čekal, až se justiční systém uráčí vynést rozsudek, mezitím zemřeli dva soudci, kteří mě soudili. Pokud bych vyšel v 60 letech na svobodu, co mě ještě čeká? Vnoučata. A to není málo. Vždyť někteří mí přátelé už zemřeli, já ještě žiji… A loni se mi narodily dvě vnučky.

Vyplatili mu téměř devět milionůÚstecký soudce Jiří Berka, který si odsedí sedm let ve vězení za machinace při konkurzních řízení firem, si za roky trvání svého procesu přišel na tučnou odměnu. Po celou dobu svého postavení mimo službu pobíral od roku 2003 polovinu platu v souladu se zákonem o soudech a soudcích. „Celkem byla vyplacena hrubá mzda ve výši 8 975 828 korun,“ potvrdila asistentka předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem Veronika Suchoňová.

V kauze figurovalo kromě Berky ještě dalších osm lidí, kteří na základě zfalšovaných konkurzů způsobili škodu 264 milionů korun.

(kš)