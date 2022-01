Z bývalé odstavené rozvodny Spolchemie, která se právě mění v depozitář ústeckého muzea, získal pro své muzeum zavěšené a podpěrné izolátory z šedesátých let 20. století. „Těchto krytých rozvoden 110 KV vyrostlo po republice málo. Normálně se stavěly pod otevřeným nebem, jen poblíž elektráren a chemiček, kde se předpokládalo agresivní prostředí, bylo lepší zařízení schovat do uzavřeného objektu,“ okomentoval zvláštnost budovy trafostanice známý sběratel, pocházející z Dvořiště nedaleko Pelhřimova. Ocenil, že pod střechou se zachovaly izolátory v bezvadném stavu včetně zkušebních nálepek z roku 1967. Jeho muzeum obsahuje přes 7600 izolátorů z celého světa a přibližně 1000 bleskojistek.

Vnitřní prostory rozvodny momentálně vyklízí a odpad likviduje specializovaná firma. Demontované keramické izolátory normálně končí na skládce. Ústecké muzeum si nechalo například dva velké zhruba 3 metry vysoké tzv. „vypínače“ do sbírek techniky. „Další mohutné izolátory, takzvané průchodky, zachováváme na fasádě a pokud to technicky bude možné, zůstanou po přestavbě přiznané coby doklad dřívější funkce budovy,“ vysvětlil vedoucí historického oddělení Martin Krsek.

Pohled do vyklízené haly bývalé rozvodny.Zdroj: Muzeum města Ústí nad Labem.

Ústecké muzeum už před časem přiblížilo změnu opuštěné rozvodny na „Odtajněný depozitář“, který by byl svým provedením v České republice výjimečný. Na rozdíl od běžných depozitářů, kam je přístup veřejnosti přísně zakázán, by tento dovolil prohlédnout si zde uložené předměty a poznat práci muzejníků. Depozitář by měl být také minimálně energeticky náročný a maximálně ohleduplný k přírodě. „Letos plánujeme zadat zpracování projektové dokumentace a následně podat žádost o dotaci ve výši až 150 miliónů korun,“ podotkl ředitel muzea Václav Houfek.

Po vyklizení od původní technologie bude objekt zatím sloužit jako provozní skladovací hala a také úložiště pro nejrozměrnější muzejní předměty, jako jsou například loni zachráněné vodíkové kompresory firmy Schicht z roku 1911.