„Medaile je to krásná a skutečně vydřená,“ svěřila se Jarmila Sobecká, která pracuje u policie a běhání se věnuje přes 30 let. Jako mladá dělala atletiku, potom běhala v terénu se psem tak dlouho, až se stala mistryní Evropy v canicrossu. To se psal rok 2008. Podle jejích slov se necítí jako silniční běžkyně a pokud by se ještě někdy rozhodla na hry odjet, vybrala by si závody pro ní typičtější – kros a atletickou dráhu.