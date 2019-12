Systém kontroly výběru mýtného vytvořil na D8 nečekané komplikace

Nový mýtný systém způsobuje řidičům na dálnici D8 nečekané komplikace. Parkoviště se plní kamiony, které by tam jinak nestály a vznikají nárazově fronty u čerpacích stanic, které někdy zasahují až do dálnice. Stěžují si na to řidiči jedoucí z Německa.

Spuštění satelitního mýta první prosincový den. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Řezník