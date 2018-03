Tajnou místnost hospůdka Pohoda nemá. Je to totiž parádní vinný sklípek

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Ve čtvrtek pořadatel závodu horských kol s několika dětmi projel trať, v sobotu napadl sníh a všechno bylo najednou úplně jinak.

"Ráno tu byl pořadatel pan Vácha a akci zrušil. Tohle vypadá na další Vánoce, na kole bych to raději nezkoušel, pod sněhem je led. Já tu mám plný hrnec čerstvého guláše, nechcete ochutnat," pronesl tiše vysoký muž odklízející sníh z přístupové cesty před hospůdkou Pohoda a pozval mě dál na kus řeči. Byl jím Pavel Ungrát, provozovatel hodpody.



Tohle místo mají místní lidé rádi. Střížák jim přirostl k srdci, je tu rybník, běžecké tratě, klid. Slyšel jsem, že hospoda byla zavřená. To je přeci škoda. Rýsuje se nějaká změna?

Předně musím říci na úvod, že já nejsem majitel tohoto objektu, tím je Tomáš Bradáč z Teplic. Dům koupil před mnoha roky jeho otec, ve smlouvě měl klauzuli, že pět let tu musí být restaurace. Já jsem tu dělal několik let tzv. správce, koncem loňského roku odešel nájemce hospody a já dostal od majitele nabídku, abych jej nahradil. Znám to tady dobře, místo je to kouzelné, ale problémem zůstává přístupová cesta. Hodně jsme tady v okolí udělali svépomocí, zmizela černá skládka, prořezali jsme keře, uklízíme odpadky, vybudovali dětský koutek, veřejné ohniště atd. Pomáhali dobrovolníci, běžci i cyklisté. Škoda, že nám to kazí nahodilí loupežníci, kteří ničí orientační cedule. Ještě před rokem tu byly tři, zbyla pouze jediná před hospodou. Před třemi dny nám někdo otrávil králíky, to mi hlava nebere.

Jaká je tedy vaše představa?

Úplně jednoduchá! Vybudovat tu místo, kam by rádi chodil pejskaři, maminky s kočárky, rybáři, běžci, senioři na vycházce i cyklisté. My se přizpůsobíme zájmu veřejnosti. Od prvního dubna bude otevřeno každý den od deseti do dvaceti hodin. Pouze jednou tu byl nějaký úředník, sliboval lavičky, opravu cesty, odpadkové koše. Zmizel a nic se nezměnilo. Když tu jsou nějaké závody, běžecké, nebo horská kola, tak jsou všichni rádi, že mohou použít WC, dát si pivko, ukrýt se před deštěm, posedět s kamarády po vyhlášení výsledků. Žádnou vyhlídkovou věž tady nepotřebujeme, nám postačí solidní přístupová komunikace, kde by si řidič nezničil své auto.

Někdo mi říkal, že v budově je tajná místnost. Je to pravda?

(Smích) Žádná tajná místnost tu není, ale parádní vinný sklípek s klenutým stropem jako na Moravě. Majitel to myslel dobře, zájem veřejnosti byl minimální, dnes je to spíše sklad s velikánským obrazem uprostřed. Přijďte se podívat.

Venku jsem potkal skupinku vitálních turistek z Domova pro seniory v Chlumci. Každý měsíc vyrážejí na stejnou trasu. Autobusem na Klíše, potom přes Střížák na autobusovou zastávku do Všebořic. Už se těší na kávičku v Pohodě.