Odhadovaný rozpočet klubu, který má rozšířit vzdělávání dětí a mládeže, činí přes osm milionů korun na tři roky. Ty uhradí Ústecký kraj z evropské dotace. Město přispěje pěti procenty celkové částky a musí vybavit vhodné prostory nábytkem. Po celou dobu fungování klubu bude trvat i vědecký výzkum, mapující zlepšování technických dovedností dětí, jež sem budou docházet.

Podle ředitele DDM Jana Eichlera klub svým svěřencům nabídne ochutnávku řemesel, výpočetní technologie, 3D tisk a právě robotiku, mechatroniku, stavebnice, digitální a matematické obory. „Stavebnice, ze kterých bude možné vytvořit roboty, se dělí na stupně od jedné do patnácti. Nejjednodušší mohou stavět předškolní děti a prvňáci, nejsložitější středoškoláci. Považujeme to za velmi atraktivní,“ popsal.

DDM přitom hodlá spolupracovat s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET. „V září pořádá i školení, kam vyšleme dva pracovníky. Technické kluby bychom rádi zřídili v bývalém univerzitním rektorátu. Zatím to máme rozjednané. Kdyby to nevyšlo, stejně se tím budeme chtít zabývat, i když už ne v takovém rozsahu. V DDM pro to prostě nemáme dost prostoru,“ upozornil.

Podle náměstka primátora Pavla Tošovského (ODS) už ústečtí radní schválili připojení k projektu. „Jen na technické vybavení a roboty do těchto dětských a mládežnických klubů získáme pět milionů korun. Mě osobně velmi těší, že DDM chce, aby tam mohly docházet i malé děti, nejen teenageři,“ poznamenal.

Další kluby v kraji

Ústecký kraj chce Technický klub rozšířit i v dalších městech coby součást programu Implementace Krajského akčního plánu. Celkem na to má kolem tří set milionů korun. Konečná částka na kluby přitom není ještě známá, ale mohla by překročit sto milionů korun. Krajští radní projekt předloží zastupitelům k projednání v září. „Mohou podpořit vzdělávání na školách, zlepšit jejich technickou vybavenost,“ myslí si náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Ačkoli projekt budou řídit především obce a města, hlavním koordinátorem zůstane kraj. Domlouvá totiž spolupráci s ústeckou Univerzitou J. E. Purkyně. „Díky tomu, že všechny kluby budou stejně vybavené, bude tu možnost jedinečného pedagogického výzkumu takzvaných kompetencí žáků, který mimo jiné ukáže, jaké dovednosti děti měly na začátku a jaké na konci projektu,“ popsala úřednice ústeckého hejtmanství Jaroslava Kuszniruková, která má projekt na starosti.