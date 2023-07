Když vejdete k Petře Valešové do dílny v Chuderově kousek od Ústí nad Labem, jako by vás krok přes práh posunul v čase. Nejen staré stroje, ale i skříně a hodiny dokreslují historickou patinu místa a dodávají mu atmosféru časů, které známe z filmů s Vlastou Burianem. „Miluji první republiku a je to vidět,“ potvrdila s úsměvem svůj vkus brašnářka Valešová, která před čtyřmi lety rozjela kariéru v kožedělném průmyslu. „Mohlo to nevyjít, ale teď naopak musím polevit a mít alespoň víkendy volno. Mám diář plný na půl roku a hektická práce si začínala vybírat zdravotní daň,“ přiznala.

Jelikož pracuje z domova, je snadné práci podlehnout. Pracovat můžete doslova od rána do večera. „Já někdy dělám dvanáct či třináct hodin a ani mi to nepřijde.“ Jaké byly úplné začátky? Tip reportéra Deníku byl, že první výrobky byly opasky, které vypadají na výrobu jako nejjednodušší. „Bylo by to logické, ale začínala jsem s peněženkami, které patří naopak mezi ty složitější věci. Opasky a pouzdra na nože jsou jednodušší. U peněženek je potřeba mít vše přesně změřené, šití musí sednout tak, aby jednotlivé kapsičky byly funkční a měly tu správnou velikost,“ vzpomínala na začátky Valešová, jejíž výrobky patří mezi regionální produkty Českého středohoří.

Nedá dopustit na staré mechanické, nedigitální stroje, ať už je to kosička (stroj na „zkosení“ kůže na potřebnou velikost) nebo šicí stroj. Pro silného chlapa je to prý lepší práce, protože občas je potřeba hrubá síla. Ze začátku bylo potřeba udělat spoustu věcí do zásoby, aby bylo co ve stánkovém prodeji prodávat. „Zároveň musí být člověk multifunkční, od klasické práce na šicím stroji přes byrokratické úkony, kam patří třeba fakturace, až po vedení e-shopu a marketing na facebooku,“ vyjmenovává Petra Valešová věci, které jí zabírají pracovní čas.

Největším oceněním je pro ni spokojenost klientů, kteří přinášejí další kontakty a doporučení. Za nejkomplikovanější zakázku považuje tři luxusní produkty z hadí kůže, kdy kůže byla přesně vyměřená, nic nemohlo přijít nazmar a zároveň se nic nesmělo zkazit, protože by chyběl materiál na opravu. Ale povedlo se. „Troufnu si říct, že vznikly tři opravdu unikátní věci a zároveň jsem získala neocenitelnou zkušenost,“ dodala Valešová a bylo vidět, že podobné výzvy ráda přijímá.

Valešová Petra (46 let)



Dlouhá léta pracovala v různých administrativních pozicích „Nemít ohromnou podporu v rodině, tak by to asi nešlo,“ přiznala brašnářka Valešová, která je zároveň matkou dvou dětí. Na začátku bylo potřeba investovat, nakoupit stroje, kůže. Kožené výrobky jsou šity tradičním sedlářským stehem za pomoci dvou jehel. Steh se do kůže zapouští. Je tedy velmi odolný vůči oděru a prodlužuje životnost výrobků, což ale znamená, že ruční šití trvá podstatně déle než strojové.



Jako koníčka má rybaření a celou dobu žije v domku v Chuderově. Jejím nejbližším cílem, krom běžné práce, je získat stálého odběratele v kamenném obchodě.