Nejhorší sezona za poslední roky. Pokud byste se pracovníků ve skiareálu Telnice zeptali na to, jak hodnotí letošní zimu, odpoví drtivá většina právě takto. Nepříznivé počasí negativně ovlivnilo tržby vlekařů, majitelů penzionů, restaurací i půjčoven lyžařského vybavení. Ve Ski areálu Zadní Telnice se sice v těchto dnech lyžuje, ale lidí na sjezdovkách je poskrovnu.

Ve čtvrtek 13. února se na telnických svazích kromě individuálních sjezdařů prohánělo také několik školních lyžařských skupin. V provozu jsou aktuálně čtyři sjezdovky z osmi, z toho jsou Meva a Kids Park Kašpárek dětské. Lyžařů je však v areálu znatelně méně než v minulých letech. „Eviduji si podrobné statistiky posledních dvacet let. Letošní sezona je rozhodně nejhorší za tuto dobu. Největší problémy nám dělají časté a těžko předvídatelné změny počasí,“ posteskl si Jindřich Holinger z telnického skiareálu.

Na jeho slova navázala také pracovnice půjčovny lyžařského vybavení na Telnici. „Taková tragédie jako letos zatím nikdy nebyla. Poslední týden nebo dva se dají srovnat se slabšími dny v minulé sezoně,“ sdělila Tereza Šauerová. Jinak to podle ní byla bída. „Letos se půjčí necelá polovina vybavení. Minulou zimu byla situace úplně odlišná, to jsme měli všechny sety vypůjčené,“ vzpomněla.

Podle Šauerové je letošní zima pro půjčovnu z ekonomického pohledu velmi problematická. „Teplé počasí je velká komplikace, nyní bojujeme o to, abychom vůbec vydělali na nájem. O obnově vybavení vůbec nemůže být řeč,“ poznamenala smutně.

Letošní zima není optimální ani podle Pavla Brichty, majitele Chaty u Vleku. „Únor máme obsazený zhruba z 80 procent, protože si ubytování lidé objednávali dopředu. Navíc vybíráme zálohy, takže lidé většinou přijedou. Z těch 80 procent zhruba 10 procent nepřijede. Pokud jde o ubytování, tak je momentálně situace dobrá. Pokud jde o restauraci, tak je to horší. Nechodí dost lidí, je to nejhorší sezona za osm let, co tu jsme,“ sdělil.

Problémem je také výška sněhu. Přírodního není mnoho a v současných teplotách je umělé zasněžování neefektivní. „Můžu říct, že za prosinec nás umělé zasněžování stálo 200 tisíc korun, za leden ještě o sto tisíc korun více. Pro představu - denní provozní náklady na areál jsou 20 tisíc korun bez zasněžování,“ odhalil finanční stránku věci Holinger.

Vlekaři a pracovníci areálu by si přáli, aby bylo chladnější počasí a padal přírodní sníh. Další výraznější počet lyžařů očekávají poslední týden v únoru, kdy mají jarní prázdniny Litoměřice.