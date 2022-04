Jak vysvětlil starosta Telnice Jan Doubrava, není to prý jako zastrčit zpátky nějaký špunt. „Je to dlouhodobý problém a místo, kudy voda mizí, nejspíš jen tak nenajdeme. Je to bývalá šachta, nejspíš to s tím bude souviset, prostě, kudy to mizí, nevíme,“ poznamenal.

Co ale už radnice ví, je způsob, jak problém vyřešit. Respektive jeho následky, když už nelze odstranit příčiny samotné. Nechala si zpracovat studii za zhruba sto tisíc korun, která změřila úbytek a našla nový zdroj vody, která tu odtékající dokáže nahradit. „Když odtoky nevyřešíme, musíme je nahradit. Přívod studie navrhuje ze Žandovského potoka. Oprám je jedna z našich dominant, cíl turistů. Záchrana je na místě. Čekáme teď na vhodný dotační titul,“ řekl starosta.

Telnice ovšem nejsou jen trable s vodou ve Varvažově. Přímo v obci padají lidem do zahrad buky a duby. Potíž je, že v chráněné krajinné oblasti, přesněji evropsky významné lokalitě, to není jednoduché, navíc stejně nelze vykácet celý les, jelikož by začaly do zahrad padat balvany a sesouvala by se zemina.

Obyvatelka Telnice Eva Šefrnová popsala, že přišli lesáci, označili červeně asi dvě stovky stromů a ty postupně padly k zemi. „Začali kácet začátkem února, pokračovali od našeho baráku směrem na Zadní Telnici a už skončili. Ono to asi musí být skáceno v nějakém období,“ řekla.

Zdroj: DeníkStromy označené červeně tam nyní leží. „Asi se to nedá moc vytěžit, od Zeleného stromu k Zadní Telnici tady leží pelmel kmenů metr v průměru, některé svázali a jiné leží volně,“ popsala Šefrnová s tím, že tam bydlí čtyřicet let a za tu dobu se o stromy na svahu nad domy nikdo příliš nestaral.

K zemi padly ty nejnebezpečnější, alespoň tedy podle vedení obce. V každém případě by práce měly pokračovat, jak to bude možné. Obec by totiž těmi dvěma stovkami nerada končila, když to problém ještě zcela nevyřešilo. „Nesmíme na tom usnout, tak ať máme vyhledané další stromy, co musejí padnout,“ pokračoval starosta Doubrava.

Silnice jsou další bolestí, které obce na Ústecku řeší. Konkrétně na Telnicku je dobrou zprávou, že Ústecký kraj opravil liboňovskou silnici. Respektive tu část, kterou má v majetku. A za ministerskou dotaci obec opraví zase tu svou. Bude to stát dva miliony korun, přičemž dotace bude osmdesátiprocentní. Zima letos nebyla nic moc, a tak obec opět ušetřila na údržbě. Tyto peníze se nyní budou hodit.

Také obnova Kozí dráhy je podle místních lidí jednoznačné plus. Pro turisty je to leckdy ale málo. „Mně by se moc líbilo, kdybychom mohli dojet na Telnici vlakem, projít si to tam, potom zase nasednout a pokračovat do Krupky a Oldřichova. I tam je k vidění spousta památek, je tam lanovka, bylo by to moc fajn,“ myslí si ústecká turistka Jana Marečková.

Starosta Doubrava jí dává zapravdu. „To by se líbilo i mně. Přesně toto podporuji, ale asi to není jen na obci. I mne ale překvapilo, kolik přijelo na otevření tratě lidí. Obec chce teď nějaký informační systém, aby, když přijedou turisté, věděli, kam mají jít. Třeba nějakou elektronickou tabuli,“ dodal.