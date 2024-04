Zima se na chvíli vrátila i na Ústecko. Skiareál v Zadní Telnici a jeho okolí zasypal už v sobotu dopoledne dubnový sníh. Udržel se také v neděli. Podívejte se na naše fotografie, jak to vypadá v horách nad krajskou metropolí.

Dubnový sníh na Telnici. | Foto: Deník/Štěpánka Urbanová

Chladné a na horách až mrazivé počasí očekávají meteorologové i v příštích dnech. Od neděle do středy je v Ústeckém i Libereckém kraji v platnosti výstraha před mrazy. Například na Cínovci by měla teplota klesnout k minus šesti stupňům Celsia, v Liberci má být jen o dva stupně tepleji. Pod bod mrazu by měly teploty klesnout téměř na celém severu Čech i v nížinách. Například v Chomutově by mělo být -2, na Šluknovsku až -5 stupňů Celsia. Více ZDE