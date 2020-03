Letošní zimní sezona Ski areálu Telnice nadělala víc starostí, než radostí.

Skiareál Telnice | Foto: M. Vlach

Své o tom ví jeden z provozovatelů Jindřich Holinger. „Budeme počítat skutečně velké ztráty. Tahle sezona nám nezaplatí ani provozní náklady. Bude to velmi smutný příběh. Věříme tomu, že příští rok to bude lepší, jelikož kdyby přišla ještě taková jedna zima, tak to tu můžeme rovnou zavřít,“ posteskl si.