V neděli 12. září sice ráno pršelo, červená trička přesto vítala sportovce z různých míst severu. Telnický "Kecky" krátce představil Pavel Dlask, Jirka Bureš nabídl vkusný slamák, vlastní hlasivky a historickou palnou zbraň.

Znalci předpokládali vyrovnaný souboj především mezi muži, Jarmila Sobecká (č.1) byla velkou favoritkou na trati hlavního závodu (6,5 km). Houbaři se vraceli z lesa kolem desáté dopoledne, zrovna v okamžiku, kdy na trať vyběhly děti. K překvapení všech měli plné košíky hřibů.

Sedmnáct dětí vyběhlo na dvoustovku, sedmnáct pokořilo kilometr. Stovka dospěláků si rozdělila trať dlouhou 3,7 km a 6,5 km. Skvělá byla čtrnáctiletá Maya Losová z SKP Sever (běžkaři), startovní číslo 52, která vyrazila dech všem. S velkým náskokem vyhrála kratší závod. Jarmila Sobecká tentokrát obsadila druhé místo, porazila ji mladičká Anežka Křížová (startovní číslo 24).

"Tady je to má premiéra. Hezký závod! Bydlím v Litvínově, ale závodím za VTŽ Chomutov. Trénuje mě Zdeněk Brůžek, neběhám zase tak dlouho, 3 - 4 roky. Zkusila jsem i půlmaraton v Ústí, letos ho vypouštím. V plánu mám Běchovice a potom půlmaraton v Třeboni. Jarmilu Sobeckou znám, moc ráda se s ní vyfotím. Vím, že to tady několikrát vyhrála. Bezvadná ženská," prohlásila vítězka hlavního závodu. Mezi muži vyhrál Tomáš Pláník (3,7 km), a Štěpán Růžička (6,5 km).

"Včera jsme v dešti značili tratě, nečekal jsem, že zase bude plno. Je to takový "rodinný " závod, pomáhají všichni. Červených triček jsem rozdělil dvacet, každý měl konkrétní úkol. Někdo byl na kontrolních bodech v lese, další předával medaile, vypisoval diplomy, měřil čas. Další obsluhoval gril, ohříval guláš. Máme i svého kameramana. Pro závodníky to končí vyhlášením výsledků, my zůstáváme celé odpoledne. Všechno se musí uklidit," vysvětloval ředitel akce Pavel Dlask. Spokojených houbařů tam bylo dost, běžců ještě víc.