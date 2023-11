VIDEO: Za zimákem má vyrůst nová tenisová hala. Ústí bude hrát druhou ligu

Vypadá to nadějně. Ústečtí tenisté by se mohli dočkat nové haly. Stát má na stávajících betonových kurtech s povrchem US Open, které jsou součástí areálu Tenisového klubu (TK) Ústí nad Labem. Ten najdete za zimním stadionem. Město Ústí už podalo dotaci na ocelovou halu se sendvičovým opláštěním o rozměrech 38x38 metrů, stát má zhruba 23 milionů korun. Stavět by se mělo začít v červenci příštího roku.

Zde by měla stát nová tenisová hala. | Video: Martin Mudroch