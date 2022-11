Co se tenisu týká, kurty v Ústí pomalu ztrácejí prostor. Kvůli současné drahotě v energetickém byznysu se provozovatel rozhodl nafukovací halu letos nepostavit, jelikož by ho to prý finančně zruinovalo. Nad investicí do ocelové haly ovšem visí Damoklův meč v podobě odmítnutí žádosti o dotace. Pokud by se tak stalo a NSA by městu dotaci nepřiklepla, mají tenisté smůlu a dopadnou podobně jako hokejisté s druhou ledovou plochou.

Prozatím to ale podle mluvčí magistrátu Romany Macové vypadá poměrně nadějně. Podání žádosti o dotaci už schválili ústečtí radní. „Celkové předpokládané výdaje na projekt činí 23,1 milionu korun včetně DPH. Součástí stavby bude i rekonstrukce povrchu kurtů, vybudování přípojek elektřiny, plynu a napojení na dešťovou kanalizaci. Stavební práce dle harmonogramu plánujeme na březen až listopad příštího roku,“ informovala.

Stánek před plaveckou halou? Mnohým se nelíbí, je to ale prý jen na chvíli

Jak vysvětlil radní pro rozvoj a investice Pavel Tošovský (nez.), projekt počítá s ocelovou halou o rozměrech 38 x 38 metrů na zakrytí dvou kurtů tak, aby je šlo využívat celoročně. „Tím vznikne prostor nejenom pro tenis, ale i pro další sportovní vyžití. Postavíme ji na Bukově, v prostoru stávajících městských tenisových kurtů. Dotace by mohla dosáhnout až sedmdesát procent nákladů, zbytek je na finanční spoluúčasti města. Pokud nám ji ale NSA nepřidělí, vzhledem k finanční kondici města ji nejspíš z vlastních zdrojů nepostavíme. Samozřejmě budu hledat jiné vhodné dotační tituly,“ slíbil.

O dokončenou tenisovou halu se bude opět starat ústecký tenisový klub. Bude ji mít jako součást pronájmu. „Tedy pokud se něco nezmění. Byli bychom rádi, kdyby to tentokrát vyšlo, jelikož město někdy před rokem už jednou dotaci na stavbu tenisové haly dostalo, ale muselo ji vrátit, jelikož ji mělo dle podmínek do konce roku proinvestovat, a to se tehdy prostě nedalo stihnout,“ zmínil Tošovský.

Přibyly by turnaje

Šéf tenisového klubu Michal Livora vysvětlil, že nová hala by kompletně pokryla tréninkové potřeby tenisové mládeže. „Děti k nám docházejí do tenisové školičky. Bohužel, přes zimu se z pěti letních kurtů přesouvají na jeden jediný, a to je nedostačující. Získání dalších dvou krytých kurtů by přineslo i benefit v podobě možnosti organizování republikových a evropských turnajů Tennis Europe pod záštitou Mezinárodní tenisové federace. Hala by nám samozřejmě v neposlední řadě pomohla i v klubovém hospodaření, jelikož bychom měli tři kryté kurty při stejném počtu lidí, kteří se o něj starají. Ekonomika by se nám opravdu zlepšila,“ myslí si.

Co se tenisu týká, jeho vyznavači nemají v Ústí zrovna na růžích ustláno. Letos dokonce provozovatel Petr Šimůnek nechal nafukovací halu ve skladu s tím, že topení na obvyklých patnáct stupňů by náklady zvedlo o nějakých 650 procent. „Čistě teoreticky, i kdyby město zavolalo, že mi dá 400 tisíc dotaci, tak do toho nejdu. Vidím situaci na trhu a nejsem schopen provoz uřídit. Vstupné by stálo kolem osmi stovek na hodinu, a na to prostě nikdo nebude mít. Obzvlášť po tom, co lidem začnou chodit faktury. Tahle drahota dopadá nejhůř na střední třídu,“ dodal Šimůnek.