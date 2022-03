Šlo už o v pořadí třetí konkurz, dvě předchozí skončila fiaskem. Náměstek hejtmana Jiří Řehák, který má v kompetenci kulturu, si oddychl. „Jakékoli řešení je řešení. Prodlužování stavu, který nikam nevedl, ubližovalo všem,“ řekl. Po jmenování podle něj čeká na novou ředitelku k řešení technický stav budovy zámku, kde teplické muzeum sídlí, i jeho depozitáře a dokončení rekonstrukce pobočky v Krupce.

„Doufám, že mám před sebou nějakou dobu, kdy se podaří udělat spoustu věcí, které budou k prospěchu muzea. Aby se rozhýbalo a šlo dopředu,“ prohlásila Ličková, která do teplického muzea přišla před dvěma lety z mostecké galerie. Podle ní ale muzeum „nestálo“ ani poslední rok a kontroverze kolem konkurzu mu ve výsledku neuškodily. Pochvaluje si, že personál je stmelený a lidé tady chodí rádi do práce.

Filmový drsňák Hynek Čermák vystavuje v Teplicích odvážné fotografie

Na 2. místě skončil bývalý ředitel teplického muzea Radek Spála, na 3. starosta Krupky Zdeněk Matouš. Oba se hlásili už předtím, Matouš dvakrát vyhrál. Pro nové politické vedení kraje byl ale „persona non grata“. Nejspíš pro spojení s minulou komunistickou reprezentací kraje i kvůli jeho trestnímu stíhání. Matouše stíhají jako jednoho ze zastupitelů Krupky, kteří hlasovali pro prodej obecních pozemků údajně pod cenou.

Pořadí ohlášené radními potvrdil ředitel litoměřického muzea Tomáš Wiesner, který byl jedním z členů výběrové komise. Dál ale konkurz nekomentoval. „Jsem vázán mlčenlivostí,“ vysvětlil.

Šéfovat muzeu? Do toho se dnes hrne málokdo

O pozici ředitele teplického muzea měli minimální zájem lidé z oboru mimo region. „Situace v kraji i celé republice je čím dál tím horší. Na místa spojená s poměrně nadstandardní odměnou, ale také s velkou zodpovědností se hlásí velmi málo lidí,“ komentoval Řehák. V případě teplického muzea byla podle něj důvodem opakovaně nízkých účastí také nedůvěra, že bude konkurz férový.

I podle Wiesnera je nouze o lidi, kteří jsou ochotni vést instituce s mamutím sbírkovým fondem. Teplické muzeum má v depozitáři přes milion předmětů. „Je to obrovská zodpovědnost, především majetková. A ten plat to sotva vyvažuje,“ poznamenal Wiesner. „Ale za rok může být situace jiná a do výběrového řízení se přihlásí třeba 10-12 lidí. A to se pak vybírá už mnohem lépe,“ dodal ředitel litoměřického muzea.