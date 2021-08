Také lidé kteří onemocněli covid-19 musí být opatrní. Velká část z nich v takovém počasí trpí zdravotními problémy. Někteří překvapivě i velmi rozdílnými. Záchranáři proto doporučují dbát na dodržování pitného režimu a vyhýbat se přímému slunci i vysokým teplotám.

Jak vysvětlil mluvčí ústecké záchranné služby Prokop Voleník, například jen během soboty 14. srpna museli ke kolabujícímu člověku patnáctkrát. „Lze předpokládat, že případy kolapsů a srdečních selhání by mohly alespoň zčásti souviset s vysokými teplotami. Úpal máme potvrzený v jednom případě, kdy posádka záchranného vozu vyjela na dětský tábor,“ informoval.

Velmi těžce snáší vedra například Ústečan Jan Sedláček, který se svou manžel přežil těžkou formu coronavirové infekce. Oba museli na dýchací přístroje, oba hovoří o štěstí a radosti ze života. „Tyhle vedra jsou pro mne opravdu moc těžká. Musím pokaždé do stínu, jsem furt utahaný, nesmím se moc namáhat. Je to těžké. V poslední době se mi zdravotní stav zhoršil tak o dvě, tři procenta a je to znát. Vedro opravdu nesnáším. Strašně mě to ubíjí, ještě že máme v bytě klimatizaci,“ líčil.

Jinou podobu mají zdravotní trable Ústečana Josefa. Také prodělal těžkou formu covid-19, málem při tom zemřel. Nakonec se ale z umělého spánku probudil. „Mám od té doby porušenou termoregulaci. Jsem schopný mrznout tam, kde jiní trpí vedrem. Vychladím se tak, že ve vedrech mám takovou bolest na prstech, jako by byly obalené jinovatkou. Musím si otřít pot do sucha a hodit na sebe mikinu. Kdysi jsem měl nehodu a porušenou krční páteř, ta nemoc mi prý spustila syndrom krční opěrky. Je to hrozné a omezuje mne to dost v životě. Škoda, že v té době nebyla k dispozici vakcína,“ líčil Josef, který si ale jinak přál zůstat v anonymitě.

Teplý víkend často lidé trávili u bazénu. Právě v tomto případě ale slunce a teplo prý nejvíce podceňují. „Člověk se sice zchladí ve vodě a občerství ho to, jenže to vedro a přímé sluneční záření je tu stále. Potom dochází k úpalům a úžehům i kolapsům. Je nutno dodržovat pitný režim, nosit pokrývku hlavy, nevystavovat se dlouhodobě slunci při opalování,“ doporučil mluvčí Prokop Voleník, který je sám aktivním záchranářem.

Pro ty, kdo vysoké teploty nesnáší příliš dobře, mají meteorologové dobrou zprávu. Počasí je už nebude trápit tak, jako o víkendu. Teploty klesnou na snesitelných 25 až 28 stupňů Celsia, na horách pak 20 až 23 stupňů. Bude převážně oblačno, přechodně až polojasno. „Během dne místy přeháňky nebo bouřky. Večer postupně zataženo, později na většině území déšť. Vát bude mírný jihozápadní až západní vítr o síle 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí,“ dodal meteorolog Martin Hynčica z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na Kočkově.