Teploty budou v následujících týdnech průměrné. Pršet bude jen občas

Severní Čechy - Nadcházejí čtyři prázdninové týdny dosáhnou nejvyšší denní teploty v průměru kolem 25 stupňů. Pršet bude hlavně v lokálních přeháňkách a bouřkách, což dlouhodobý nedostatek vláhy nevyřeší. V měsíčním výhledu počasí to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tento týden by mělo být slunečné počasí s teplotami až 29 stupňů.

"Celé období od 16. července do 12. srpna předpokládáme teplotně průměrné. Týdenní průměry nejnižších nočních teplot předpokládáme většinou kolem 13 stupňů. Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme kolem 25 stupňů Celsia. V jednotlivých dnech se ovšem teploty vzduchu od tohoto průměru mohou více či méně lišit," uvedli meteorologové.

Srážky mají být téměř do poloviny srpna podle prognózy jen průměrné, lze přitom čekat velké místní rozdíly, protože většinou zaprší při lokálních bouřkách či přeháňkách. "Všeobecný deficit vláhy bude pokračovat i nadále," zdůraznili meteorologové.

Týdenní předpověď uvádí, že do pátku 20. července se budou teploty držet těsně pod tropickou třicítkou, zemi se na některých místech občas přeženou přeháňky nebo bouřky. Zatímco uplynulý týden bylo několik dnů oblačných, tento týden se lidé mohou - podobně jako na začátku prázdnin - těšit na slunečnou oblohu.

"Nasvítit by mohlo téměř tolik, co v prvním červencovém týdnu. To je zhruba 60 až 70 hodin v republikovém průměru, což je osm až 12 hodin denně," uvedli meteorologové na svém informačním webu. Více mraků, tím pádem méně slunečního svitu, bude zřejmě na jihozápadě a severovýchodě republiky.

Průměrná teplota v tomto období činí v České republice 18,7 stupně. Zatím nejtepleji bylo v této době v roce 1994, kdy teplota v průměru dosáhla 22,5 stupně Celsia. Naopak největší zima v těchto týdnech panovala v roce 1987 s průměrnou teplotou 15,6 stupně.