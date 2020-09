Johana Horynová podstoupila test na konci srpna ve Zdravotním ústavu v Ústí nad Labem. „Měla jsem čtyři dny nevysvětlitelné horečky, byla jsem hodně unavená, i když jsem spala dvanáct hodin,“ popsala zdravotní obtíže.

Úmrtí od března 2020 – 0

Aktuálně nemocných – 25

Nakažených od března – 167

Hospitalizovaných – 0

Kontaktovala telefonicky praktickou lékařku, která doporučila test na Covid-19. „Nahlásila mě hygienické stanici, krátce po osmé hodině. Přibližně za 45 minut mi volali s návrhem termínu. Navrhli hned ten den v 9:35 a poté následující den dopoledne,“ vylíčila postup Horynová.

Test podstoupila ještě ten den, odpoledne si už mohla oddechnout. „Výsledek byl negativní. Obtíže taky do několika hodin odezněly,“ přiblížila. Přístup zdravotníků hodnotí jako kladný. „Personál byl milý, usměvavý. Nečekala jsem v žádné frontě. Nemůžu říct, že bych měla špatnou zkušenost,“ zhodnotila Horynová.

V její rodině nebyla testována jediná. „Ve druhém březnovém týdnu byl testován jeden můj příbuzný. Ten na výsledky čekal šest týdnů, přestože byl indikován praktickým lékařem,“ dodala Horynová.

Nechat se otestovat jako samoplátci mají Ústečané také možnost v Laboratoři Diagnostika. A využívají toho. „Od března 2020 jsme provedli 5 910 testů na Covid-19,“ vypočítal vedoucí úseku imunologie Josef Ondřej. Nejvíce testů, 3933, podstoupili lidé ve věkové kategorii 31 až 65 let. Nejméně do laboratoře zamířili senioři, v této kategorii provedla laboratoř 505 testů.

Do laboratoře není nutné se objednávat. „Některé organizace ale dopředu nahlašují počty zaměstnanců, které pošlou na odběr,“ doplnil Ondřej. Výsledky se testovaný dozví hned v den, kdy test podstoupí, ve výjimečných případech při velké vytížení laboratoře druhý den dopoledne. „Každému klientovi se výsledky volají,“ připomněl Ondřej.

Tisíce testů provedla také ústecká Masarykova nemocnice, která spadá pod Krajskou zdravotní. „Od března do srpna jsme provedli 5 647 testů,“ vypočítal mluvčí společnosti Ivo Chrástecký. Přesné statistiky, kolik za celé období bylo z těchto testů vyhodnocených jako pozitivních, zatím nemocnice nemá. Chrástecký udává pro představu výsledky ze srpna. „Otestovali jsme 505 lidí, pozitivních testů bylo třináct,“ dodal mluvčí.

Epidemie koronaviru dorazila do Ústí nad Labem už 1. března, kdy byl v Ústí hospitalizován muž z Děčína, ročník 1976. Nakazil se v Itálii. V Ústí 6. března nákazu lékaři diagnostikovali i sedmašedesátileté ženě, která byla vůbec prvním českým pacientem, který se nakazil v rámci České republiky, nikoli na výjezdu v zahraničí.

Na území Ústeckého kraje dostali hygienici výsledky více než 16 300 testů. Nákaza se potvrdila u více než tisícovky lidí.

Kde vás otestují:



Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854

Zdravotní ústav, Prokopa Diviše 3, 400 01 Ústí nad Labem, 477 751 133

Laboratoř Diagnostika, Novosedlické náměstí 1, Střekov, 800 800 350



Jak a kde se mohu nechat testovat



Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Každý všední den od 8 do 9 hodin

Cena: 1906 Kč

Čekací doba: do jednoho dne



Nemocnice Ústí nad Labem

Každý všední den od 8 do 12 hodin

Cena: 1674 Kč

Čekací doba: do jednoho dne



Laboratoř Diagnostika

Každý všední den od 9 do 11 hodin

Cena: 1700 Kč (plus 500 Kč administrační poplatek)

Čekací doba: do jednoho dne