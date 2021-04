Velmi nízký počet pozitivních antigenních testů zaznamenali hygienici po první prověrce ve školách a školkách v Ústeckém kraji. Pozitivních bylo 13 dětí a 5 pedagogů. Děti testy na koronavirus poprvé absolvovaly v pondělí 12. dubna, kdy po dlouhé pauze šla do škol zhruba polovina žáků 1. stupně a předškoláci ve školkách. Pozitivní případy ještě procházejí kontrolou PCR metodou.

V regionu se testovalo v šesti okresech, neprobíhalo na Děčínsku, kde kvůli špatné epidemiologické situaci zamíří děti do škol až příští týden. Podle odhadů krajského úřadu bylo prověřeno zhruba 26 tisíc dětí ve školách a školkách, navíc se testovali také učitelé. „Nezaznamenali jsme zatím s testováním problémy,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.

Bez obtíží probíhalo testování také na ZŠ Jižní v Žatci. „Zvládli jsme to poměrně dobře. Přiznávám, že jsme měli obavy, že se bude testování zdržovat, že třeba bude mít někdo problémy s provedením testu, ale nepotvrdilo se to,“ vzkázal ředitel žatecké školy Martin Hnízdil s tím, že prozatím neměli žádný pozitivní výsledek.

Děti budou ve školách testovány dvakrát týdně, v případě pozitivního antigenního testu bude ještě probíhat kontrola spolehlivější PCR metodou. Do škol mohou aktuálně žáci 1. stupně základních škol, funguje ale rotační systém výuky. V lavicích sedí vždy zhruba polovina dětí, další třídy se učí distančně, po týdnu se vystřídají. Do mateřských škol mohou předškoláci.

Někteří rodiče testy odmítají

Rodiče dětí se k testování staví rozdílně. Část ho odmítá, další se s ním smířili jako s nutnou podmínkou pro návrat do škol. Část rodičů by spíše než antigenní testy, které jsou podle nich nespolehlivé, preferovala testy PCR. „Nelíbí se mi to, ale co mám dělat? Děti do školy už musí, už jsou dlouho doma,“ uvedla například Eva Patrasová z Chomutova. „Nemám s tím problém,“ řekl po testování syna v Žatci Karel Zoubek. „Samozřejmě bych byl raději, kdyby žádné testy být nemusely. Ale když je to nutné pro návrat do škol, tak to děti vydrží. Jen vůbec nevím, proč se používají antigenní testy, které jsou dost nespolehlivé. Někdy neodhalí nakažené, někdy zase nahlásí někoho, kdo není nemocný. Proč se nepoužívají kvalitnější PCR testy?“ přidal další názor Pavel Dvořák z Kadaně.

Používání PCR testů ve školách prosazují také někteří opoziční politici, ale i část odborníků. Argumentují právě větší spolehlivostí, antigenní testy podle nich mají větší chybovost. Když se pak navíc testování u podezření ještě opakuje PCR metodou, přichází podle nich další náklady a antigenní testování pak prý není levnější.

Ministerstvo zdravotnictví a hygienici vidí ale v antigenním testování ve školách jednoznačný přínos pro boj s pandemií. Plošné a opakované testování pomáhá podle nich odhalovat další případy. Za nízký počet pozitivních ve školách částečně prý může také to, že návratu dětí do lavic předcházel lockdown a děti tak neměly tolik příležitostí se nakazit.

Zavedení plošného PCR testování podle ministerstva a hygieniků prozatím limitují kapacity laboratoří, které by pravděpodobně nestíhaly, a také vyšší cena. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger nicméně v minulých dnech ve Sněmovně připustil, že jeho resort bude v dalších týdnech o PCR testování ve školách uvažovat. „Budeme přemýšlet o PCR testech. Jsou přesnější a komfortnější,“ řekl.