Vložit odebraný vzorek do malé plastové krabičky, uvolnit kapsli s roztokem a několik minut počkat na výsledek. Tak vypadají antigenní covidové testy, které mají podle nařízení vlády používat například domovy pro seniory. První kolo testování má být hotové do příští středy, následně mají být všichni klienti a zaměstnanci těchto zařízení otestování každých pět dní. Doposud ale žádné testy nedostaly. „Nikdo se nám neozval. Nemáme vůbec žádné informace, kdo a kdy je bude distribuovat. Takže stále čekáme,“ uvedla ředitelka Domova seniorů v Roudnici nad Labem Lenka Nová.

Bez testů jsou také v domově se zvláštním režimem Českého červeného kříže v Děčíně, který se stará především o klienty s nejrůznějšími formami demence. „Ve chvíli, kdy nám dorazí testy, tak se samotnými odběry problém nebude, to bude trvat chvíli. Doposud ale žádné nemáme,“ řekla ředitelka děčínského ČČK Irena Cachová.

Přesto ale tento domov včetně zaměstnanců už testy prošel. Mezi klienty se totiž objevil covid pozitivní člověk. „Od středy až do pondělí jsme všichni včetně zaměstnanců zůstali v domově, abychom případnou nákazu neroznášeli dál. Nakonec byli čtyři klienti pozitivní, ze zaměstnanců nikdo,“ doplnila Cachová s tím, že jsou stále v karanténě.

Testy zatím nemají ani v Centru sociálních služeb Děčín, pod které spadá i jedno z covidem nejzasaženějších zařízení v regionu. Téměř polovina zaměstnanců je nemocná, v karanténě nebo na OČR. Mezi klienty pak mají desítky pozitivně testovaných. Ti po vyléčení nebudou muset 90 dní testy podstupovat.

Testy mají pro sociální zařízení pořídit na základě rozhodnutí vlády zdravotní pojišťovny. Dohromady má podle údajů krajského úřadu podstoupit testování 7611 klientů sociálních zařízení a 3892 jejich zaměstnanců. „VZP společně s ostatními zdravotními pojišťovnami připravuje podklady pro smluvní podmínky se společností Avenier, která bude v případě dohody pověřena kompletním zajištěním logistiky týkající se antigenních testů,“ přiblížil vývoj mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb pak může distribuce testovacích sad trvat až šest dní. Některé domovy je tak nemusí dostat včas, aby stihly naplnit vládní usnesení. „Byli jsme ujištěni, že pokud to nezvládneme kvůli pozdním dodávkám testů do 11. listopadu, nebudeme za to nijak postiženi,“ doplnila Irena Cachová.

Některé domovy se rozhodly nespoléhat na stát a potřebné testy si nakoupily ze svých peněz, aby stihly všechny své klienty otestovat tak, jak jim nařizuje vláda. Jedním z nich je Domov se zvláštním režimem v Terezíně. „První testování jsme provedli už ve středu. Bohužel máme asi 60 klientů pozitivních. Nyní musí výsledky potvrdit ještě PCR testy, které má zajistit hygiena. Obávám se, že to nebude v jejích silách,“ upozornila ředitelka Jana Ryšánková s tím, že domovu chybí i personál. Požádal si proto o výpomoc studentů a příští týden by tam mělo dorazit osm vojáků.

Výrazně lepší by měla být situace v oblasti ochranných pomůcek. Stát uvolnil na měsíc celkem tři miliony respirátorů FFP2, které jsou určené pro zaměstnance sociálních zařízení. Na Ústecký kraj připadlo ze státních zásob více než 300 tisíc respirátorů. „Ve čtvrtek jsme připravili balíčky s příslušným počtem respirátorů pro jednotlivá zařízení a od pátku si je mohou vyzvedávat ve skladu krajského úřadu,“ uvedl mluvčí hejtmanství Martin Volf s tím, že se jedná o 120 zařízení, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro zdravotně postižené.