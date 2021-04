/FOTO/ Šum před ZŠ Nová na střekovském Kamenném vrchu měl v pondělí 12. dubna ráno do obvyklého veselého lomozu daleko. Děti sice měly radost, že se po dlouhé pauze potkaly se svými spolužáky, ale vedle čekajících skupinek školáků postávali ve frontě také rodiče. Vedli své ratolesti k pěti připraveným stolkům, kde se měly podrobit povinnému testování na covid-19. Fronta se táhla od hlavního vchodu do budovy až k podchodu pod silnicí.

Testování žáků prvního stupně ve vestibulu ZŠ Nová na Kamenném vrchu na ústeckém Střekově | Foto: Deník/Janni Vorlíček

„Máme zhruba stovku dětí, která dnes nastupuje do školy. Na výsledek musí počkat asi čtvrt hodiny, takže to nějakou dobu potrvá,“ poznamenal ředitel školy Martin Kolský. Na testování ve vstupní hale školy dohlížel osobně. Byl to také on, kdo vpustil do šaten školáky, kteří přišli na výuku bez rodičů.