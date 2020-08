„Krajská zdravotní nadále zajišťuje v rámci svých pěti nemocnic provoz jednoho odběrového místa pro testování na nový koronavirus na každý z víkendů, a to prozatím do prvního říjnového víkendu. Vývoj epidemiologické situace v Ústeckém kraji stále sledujeme a jsme připraveni provoz odběrových míst v rámci Krajské zdravotní rozšířit,“ uvedl Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní. Zájemci mohou přijít na test mezi 8. a 12. hodinou. Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 korun.



Provoz odběrových míst o víkendech a svátcích:

5. 9. a 6. 9.

(8-12 h)

Nemocnice Most, J. E. Purkyně 270, budova F, telefon: 704 873 960



12. 9. a 13. 9.

(8-12 h)

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, budova A, telefon: 477 755 361

19. 9. a 20. 9.

(8-12 h)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, budova T, telefon: 704 969 854

26. 9., 27. 9. a 28. 9.

(8-12 h)

Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, budova H, telefon: 603 392 217

3. 10. a 4. 10.

(8-12 h)

Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, budova J, telefon: 730 849 970

Provoz odběrových míst ve všední dny:

Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, budova H, telefon: 603 392 217

(úterý a pátek od 10 do 13 hodin)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, budova T, telefon: 704 969 854

(pondělí až pátek od 8 do 12 hodin)

Nemocnice Teplice, Duchcovská 53, budova J, telefon: 730 849 970

(úterý a čtvrtek od 8 do 11 hodin)

Nemocnice Most, J. E. Purkyně 270, budova F, telefon: 704 873 960

(úterý a čtvrtek od 7.30 do 10 hodin)

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, budova A, telefon: 477 755 361

(pondělí až pátek od 8 do 12 hodin)