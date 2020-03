Ústecký podnikatel Martin Prachař či radní Tomáš Kirbs museli minulý týden do karantény. Ta jim dnes končí. Ale odpověď, zda se nakazili novým typem koronaviru, dodnes neznají. Dokonce se objevila zpráva, že se jejich vzorky někde zatoulaly. To ale pražský zdravotní ústav, kde se nachází i Národní referenční laboratoř, odmítl. Personál laboratoře ve skutečnosti čelí obrovskému náporu.

Prachař patří do okruhu lidí, kteří se stýkají s radním a bývalou boxerskou hvězdou Lukášem Konečným, který se nemocí COVID-19 nakazil. Musel do karantény a s ním další desítky lidí. „Vzorky nám odebrali minulý čtvrtek a od té doby čekáme na výsledek. Je to nepříjemné hlavně kvůli našim rodinám. Výsledky jsme přitom měli mít za tři dny,“ řekl Prachař.

Sám Lukáš Konečný se prý cítil po celou dobu dobře. „Až je mi to divné. Jestli mne třeba špatně neotestovali. Uvidíme podle výsledků z dnešních odběrů krve. Pokud budou negativní, za dva dny jdu znovu a pokud budou i ty, končí mi karanténa. Jen si říkám, aby to celé nebylo zbytečné,“ uvedl ve čtvrtek.

Viry si nevybírají a tak se v karanténě ocitli i ústečtí radní. Mezi nimi Tomáš Kirbs. „Volal jsem tam a řekli mi, že mám ještě vydržet,“ popsal a zároveň reagoval na informaci, že by se jeho odběry spolu s ostatními měly ztratit někde v systému. „O tom nic nevím. Jak roste počet testovaných, čekací doba se prostě prodlužuje,“ dodal.

Podobně to vysvětlovala i ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) Lenka Šimůnková. „Mohlo to tak vypadat, ale ty vzorky se samozřejmě našly,“ uklidnila. „Délku čekací doby ovlivnila kapacita laboratoří. V Ústeckém kraji ji neměly příliš velkou a z nemocnice odběry putovaly do zdravotního ústavu v Praze, kde se to nahrnulo a trvalo víc dní, než je zpracovali,“ vylíčila.

Personál kvůli tomu prý sloužil i noční služby, ač to neměl za povinnost. „Ty ženské i přístroje jsou úplně vyčerpané. Teď se do toho ale postupně zapojují i další laboratoře a už by to nemělo trvat déle než den nebo dva,“ ubezpečila ředitelka KHS Šimůnková.

Jak vysvětlil ředitel Státního zdravotního ústavu v Praze Pavel Březovský, na koronavirus testuje pouze 62 laboratoří, a tak nelze údaj o průměrné době od příjmu do odeslání výsledku odhadnout. „O ztrátě vzorků během dopravy nejsem informován. Nestává se to, protože transport probíhá v biohazard boxu a toho se snaží každý převážející velmi rychle zbavit odevzdáním v cílové laboratoři,“ poznamenal.

Jako první vyřizují pracovníci hygienických stanic pozitivní výsledky, protože mají zásadní epidemiologický význam. Ať už kvůli karanténám, nebo plánování léčby. „Negativní výsledky jsou v druhé linii důležitosti, protože pokud nemá pacient příznaky, může být infekční z budoucího kontaktu v příštích dnech. Negativní výsledek je důležitý při ukončování karantény,“ dodal Březovský.