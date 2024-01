„Chtěla jsem dopřát samoživitelkám finančně nedostupnou kosmetiku, která jim stáhne kůži nebo vyřeší akné. Nezvládla jsem ale uspokojit tak velký zájem, do toho na mě začala útočit konkurence a spikla se proti mně bývalá asistentka. Na policii jsem šla ale sama a skončila s tím.“ To je v kostce obhajoba Ústečanky Jaroslavy Svobodové, jejíž obchod s kosmetikou za čárou zákona hýbe sociálními sítěmi.

Deník ji navštívil doma v bytě na jednom z ústeckých panelákových sídlišť. Přítomný při rozhovoru byl také její spoluobviněný manžel. Reportérovi Deníku paní Svobodová řekla, že s přírodní kosmetikou na Tik Toku začala v září 2022. Nejprve začala věšet videorecepty typu „Uděláme si z jogurtu, medu a mléka masku na obličej“.

„Lidem se to hrozně líbilo, najednou jsem měla 20 tisíc sledujících, 200 tisíc zhlédnutí,“ vykládá paní Svobodová s tím, že k přírodní kosmetice ji prý přivedla seniorka v Rakousku, u které byla jako zdravotní asistentka.

Myšlenku, aby se pustila přímo do výroby krémů na opary, ekzémy, akné a další neduhy prý paní Svobodové vnukly samotné fanynky. „V prosinci 2022 jsem koupila neparfémovaný krém, přidala do něj šafrán, bylinky, kytičky a poslala to jedné paní. A ona velebila, jak to neuvěřitelně stahuje pleť,“ líčí paní Svobodová, která v té době rozesílala jen pár krémů. Ale ženy byly nadšené, psaly pozitivní recenze a v lednu 2023 už z jedné objednávky denně bylo objednávek sto. Tehdy paní Svobodová angažovala pomocnice nejen na přípravu balíků, ale i na řešení objednávek.

Formalitami se přitom příliš nezabývala. „Měla jsem už z dřívějška živnost na nákup-prodej. Myslela jsem si, že když to jde jen přes sociální sítě, vlastně mým přátelům, že nemusím mít něco dalšího,“ říká paní Svobodová. Ceny měla lidové, 10 sklenic prý prodávala za 500 korun, zákaznice to tedy vyšlo na desetkrát méně, než za co by pořídili profesionální kosmetiku z drogerie nebo lékárny. To, že paní Svobodová měla nízké ceny a že i komunikačně cílila na slabší sociální vrstvy, podle ní způsobilo, že 90 procent její klientely tvořily samoživitelky.

Za několik měsíců výroby prý byl čistý výdělek kolem 3 milionů, o který se podělila s asistentkami a část padla na sklenice, bublinky, krabice a poštovné. 700 tisíc prý tvoří její čistý příjem, který hodlá zdanit, až to bude možné po policejním vyšetřování.

„Nezbohatli jsme na tom, nekoupili jsme si nové auto nebo dům. Jen já jsem po letech nemusela jezdit od dětí,“ líčí paní Svobodová. Sklenice, do kterých krémy dávala, už ukázat nemůže. Zabavila je všechny policie. Zásahovka byt prohledávala v září 2023, obviněna z podvodu byla v listopadu.

Tedy paradoxně až několik měsíců potom, co prý paní Svobodová se zvláštním zasilatelským obchodem skončila. „Skončili jsme s tím v květnu 2023,“ tvrdí paní Svobodová. Ta prý ještě v dubnu 2023 na policii sama šla. A to kvůli kyberšikaně, jejímž měla být terčem. Měly se jí dopouštět konkurentky kvůli tomu, že byla tak úspěšná. „Na policii jsme řekli, že to je kvůli tomu obchodu. A oni ať jdeme na hygienu, jestli to děláme správně,“ pokračuje paní Svobodová s tím, že se v té době ozval také živnosťák, ať začne používat paragony a razítko.

Na hygieně jí řekli, že krémy vyrábí se špatnými popisky a v nevhodných podmínkách – že má mít například laboratoř a ochranné oblečení. „Dali nám pokutu 10 tisíc, kterou jsme zaplatili na místě. A zakázali nám činnost, dokud si to nezařídíme. My jsme to v ten den skončili. V ten den jsem to uvedla na Tik Toku a ženy začaly chtít peníze zpátky,“ líčí paní Svobodová, která prý na účtu měla v tu dobu 370 tisíc. Do nuly prý vrátila, co šlo, a pak prý už přišel bankrot. A později také policejní zásah, který podle paní Svobodové iniciovalo trestní oznámení její bývalé asistentky.

Podle ní zbývalo na neuspokojených objednávkách z jara vrátit už jen desítky tisíc. „Víme, že jsme udělali průšvih, ale chceme to smést důstojně ze stolu. A už v tom nebudeme nikdy pokračovat. Dřeli jsme 17 hodin denně, já jsem i ráda, že to skončilo, neměli jsme čas na děti,“ prohlašuje paní Svobodová.

Před výrobky varovalo ministerstvo zdravotnictví

Ke kauze paní Svobodové je na sociálních sítích do této chvíle řada informací. Vznikla dokonce i zvláštní skupina k sdílení špatných zkušeností (Jarka Jarulinka - Jarka Svobodová - skutečné recenze). V té se ženy povzbuzují, ať se s nimi netají před policií. Nespokojené ženy si stěžují na to, že nedostaly objednávky, složitě se o ně připomínaly, nebo že se dočkaly zablokování.

Některé také sdílely špatné zkušenosti potom, co se obdrženým krémem namazaly. Před rizikem, že krémy zapůsobí negativně, varovalo i ministerstvo zdravotnictví, k paní Svobodové se vyjadřovala i známá advokátka Klára Long Slámová a psal o ní několikrát Blesk.

Pro větší nepřehlednost má kauza i vedlejší větve v tom, že Svobodovi měli podle některých nařčení týrat své děti nebo se obohatit na sbírkách na cizí nemocné děti. V uplynulých dnech o paní Svobodové a jejím manželovi informovala veřejně také ústecká kriminálka.

„V současné době manželé čelí obvinění z podvodu a jsou dále podezřelí z trestného činu nedovoleného podnikání,“ napsala policie a požádala, aby se poškození zákazníci přihlásili na e-mail jan.popcak@pcr.cz.

Právě na tom, kolik nespokojených zákaznic se přihlásí a jakou policie nakonec vyčíslí škodu, pravděpodobně bude záležet konečná právní kvalifikace. A tedy i způsob a výše trestu pro obviněnou dvojici a také to, jestli věc dojde až k soudu.