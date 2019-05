Sportovní a zážitkový festival Pohyb dětem završí ústeckou akci Na plný kule 2019, která ještě zahrnuje projekty Night dual show (sjezd horských kol, dnes v Letním kině), UL-let (sjezd horských kol, sobota Letní kino a část centra) a Culture Up (streetový festival, sobota Lidické náměstí).



Návštěvníci ústeckého Letního kina budou mít v neděli jedinečnou příležitost si prohlédnout nebo i vyzkoušet tradiční i neobvyklé sporty. Bude je čekat více než 20 sportovních stanovišť.

„Jednotlivá stanoviště nabídnou malým sportovcům ukázku, jak se sport provozuje. Rodiči napoví, do jakého místního oddílu by své dítě mohl přihlásit: karate, fotbal, americký fotbal nebo méně známé parkour, bojová lukostřelba či sportovní šerm, to je jen drobný výčet sportovních oddílů, které jsme v průběhu let pro naši myšlenku nadchnuli,“ informuje jedna z organizátorek Dagmar Ježková.



Kromě vystoupení jednotlivých oddílů nabízí akcei spoustu dalších aktivit jako trampolíny, skákací hrad nebo malování na obličej. V rámci festivalu proběhne také Ústecký MTB pohár a charitativní Brutal Kruháč race, který loni vybral více než 34 tisíc korun na dětskou onkologii.