Kdy: Sobota 21. září, 19.00 hodin

Kde: Velký sál Domu kultury Ústí

Za kolik: Vstupné zdarma pro děti do 120 cm, dospělí 130 korun

Od 14.30 hodin je soutěž třídy A – v tancích standardních a latinskoamerických (2. nejvyšší třída). Akce slouží k získání bodů pro postup do třídy M (mezinárodní). Rovněž má vyřazovací kola (čtvrtfinále) párů mezinárodní třídy v obou skupinách tanců taneční ligy.



Od 19 hodin: Galavečer, semifinále a finále v tancích standardních a latinskoamerických za doprovodu velkého tanečního orchestru Big Band Bonit.

Soutěž se letos koná i v rámci 770 let trvání královského města Ústí n. L.



Po dvacet devět let taneční soutěž Grand Prix akci podporuje a tiskové materiály pro ni chystá ústecká společnost Jiří Bartoš - Tiskárna Slon. Vstupenky nabízí recepce DK Ústí. Děti do 120 cm mají vstup zdarma za doprovodu svých rodičů.