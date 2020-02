Kdy: pátek 7. 2. od 10 do 18 h., sobota 8. 2. od 14 do 19 h.

Kde: Fakulta umění a designu, Pasteurova 9, Ústí – Klíše, MHD č. 7, 11, 15, 52, 58, 59 – zastávka Kampus

Za kolik: Vstup je zdarma

„Využijte jedinečnou možnost shlédnout unikátní realizace z oblasti produktového i grafického designu, fotografie, výtvarného umění nebo nových médií. Přijďte tedy společněs námi sklidit, co se na půdě FUD UJEP přes zimu urodilo,“ láká k návštěvě sídla FUD v Kampusu UJEP Martina Lišková, mluvčí FUD.

Budova Fakulty umění a designu je otevřena již od čtvrtka do pátku od 10 až do 18 hodin a v sobotu pak od 14 do 19 hodin. Po celou dobu trvání výstavy se vám při procházce Zimní sklizní budou věnovat studenti oboru Kurátorská studia s komentářem k nejzajímavějším pracím.

Komentované prohlídky zde začínají každý den v 13, 15 a 17 hodin. Sraz na ně je vždy ve foyer fakulty na Klíši. Hromadné komentované prohlídky pro žáky středních škol je ovšem vhodné sjednat předem. Kontaktujte e-mailem Martinu Liškovou: martina.liskova@ujep.cz