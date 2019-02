Dvě desítky lidí se sešly v pondělí 11. února před studentskou hospodou Tipka v Ústí nad Labem. Nelíbí se jim rozhodnutí politiků městského obvodu město, kteří podnikateli Karlu Tippmannovi neprodloužili letitou nájemní smlouvu na pozemek naproti vysokoškolským kolejím, na kterém jeho pivnice stojí. Stavba je podle nich ilegální a zákazníci podniku prý ruší noční klid.

Obvod nyní po majiteli požaduje vyklizení pozemku do konce února. „To znamená, abych ji v podstatě zboural. Po 25 letech mého podnikání, kdy jsem z nevyužitého a nevzhledného prostoru vybudoval kvalitní zázemí pro setkávání obyvatel města a studentů, a městu tak zhodnotil jeho pozemek? To teda ne, budu ji v rámci zákona bránit do posledního dechu,“ říká Tippmann.

Během poklidného protestu přítomní podepisovali na podporu hospody taktéž petici, která čítá už více než 400 podpisů, zejména studentů a štamgastů. „Chodím sem od prvního dne, co bydlím na koleji, tedy skoro tři roky. V okolí žádné podobné zařízení ve stejné cenové relaci, navíc s možností platby kartou, není,“ zmiňuje účastník protestu vysokoškolák Ondřej Vacek.

O ukončení nájemní smlouvy rozhodlo už minulý rok bývalé vedení městského obvodu za exmístostarosty Karla Kariky (PRO!Ústí). „Stavba pivnice byla dočasná a majitel neudělal nic k legalizaci této stavby. Příčinou ukončení smlouvy byly také neustálé stížnosti obyvatel bydlící v přímém sousedství na hluk a zápach z pivnice,“ uvádí Karika.

Jako horký brambor

Když Tippmannovi skončilo kolaudační rozhodnutí v roce 2014, neprovedl rekolaudaci. Nájem ale platil dál. „Ano, procesně jsem možná pochybil, ale město taky neudělalo nic, aby současné situaci zabránilo. Mohu doložit, že jsem žádal o prodej pozemku i změnu statutu stavby z dočasné na trvalé několikrát, magistrát a obvod si to ale přehazovaly jako horký brambor a vždy se k tomu stavěly negativně,“ říká Tippmann s tím, že vybudování hospody do současného stavu ho stálo přes dva miliony korun. „Vyrostla plnohodnotná stavba schválená kolaudačním řízením, byť to město stále vede jako stavbu dočasnou,“ uvádí Tippmann a netají se tím, že jeho tržby a návštěvnost byly v minulém roce nejvyšší od dob existence.

Pivnice se totiž stala skutečnou líhní ústeckých vysokoškoláků. „Vloni v létě jsem začal pociťovat opravdu intenzivní tlak, přesně po 22. hodině mé zákazníky jezdili kontrolovat městští strážníci, zda nesedí na předzahrádce, kontrolovali i parkování, přitom to 24 let nikomu nevadilo. Domnívám se, že se mě někdo odtud snaží dostat, aby si tady postavil vlastní hospodu,“ dodává Tippmann.

Proč vlastně obvod Tippmannovi pozemek o rozloze 128 metrů čtverečních, na kterém postavil vlastní hospodu, nechtěl nikdy prodat? „Ve svěřeném majetku obvodu je pouze malá část tohoto pozemku a pokud vydá magistrát zamítavé stanovisko k prodeji, městský obvod to respektuje. Dalším aspektem je fakt, že městskému obvodu při prodeji svěřeného majetku přísluší ze statutu města pouze 20 % z prodeje. Pro dobrého hospodáře městského obvodu je výhodnější pronajímat než prodávat,“ vysvětluje Karika.

Konečný ortel nad osudem populární pivnice podepsali letos noví radní, kteří výpověď z nájemní smlouvy potvrdili. Pro zrušení pivnice hlasovala také nová místostarostka Marie Jakubcová (UFO), která má majetek obvodu v kompetenci. Shodou okolností místostarostka nedaleko pivnice bydlí.

„Složku ohledně „Pivnice Tipka“ jsem si řádně prostudovala, osobně jsem s panem Tippmannem dvakrát jednala a své rozhodnutí jsem nikdy neskrývala. Nesnižujte, prosím, stížnosti občanů, kteří si zde koupili byty a kteří jsou nuceni každý den do ranních hodin poslouchat studenty, kteří chodí na pivo,“ uvedla na otázku redaktora Jakubcová. Současně také doporučila studentům, co mají dělat, až Tipka nebude fungovat. „Myslím, že mohou začít chodit plavat, halu mají hned nad kolejemi, v blízkosti je stadion a tělocvičnu mají na kolejích. Pokud nutně ke svému studiu potřebují pivo, řešení si zajisté najdou,“ dodala Jakubcová.