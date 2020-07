Vizualizaci nového obecního centra představila tento měsíc radnice v Tisé. Mělo by zde stát informační středisko, veřejné toalety, lavice, stoly, vzniknout má malé i velké náměstí, gabiony a další.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Marie Michaleová

Stavba by dle projekčních plánů měla být rozdělena na několik etap, přičemž by to mělo stát kolem 15 milionů korun.