Příběh lásky, jež přetrvala všechny nástrahy dvacátého století. To je muzikál manželů Marie–Therese (text) a Stefana (hudba) Daubnerových, pojmenovaný Tisá – Láska bez hranic. Publikum má možnost ho zhlédnout v Kulturním domě Tisá 28. září od 19 do 22 hodin.

Pojednává o lásce českého chlapce Tomáše a německé dívky Sabine, kteří se potkají v malé české vesnici Tisá roku 1945, na konci nacistické diktatury a krátce před zahájením odsunu sudetských Němců. Mladí lidé se děsivé realitě všedních dní snaží uniknout lezením po skalách. Poté se děj muzikálu odehrává v poválečném Bavorsku, období Pražského jara 1968 a nakonec mezi horolezci dnešní obce Tisá.

Kořeny v Tisé

Autor hudby Stefan Daubner se sice narodil v Bayreuthu, proslulém festivaly spjatými s Richardem Wagnerem, ale jeho rodina má kořeny právě v Tisé. V roce 2000 a 2012 tu navštívil bývalé rodiště svého praděda, Emila Hiebsche, o které se starají horolezci a lze ho pronajmout. „Obzvláště mne potěšilo, když jsem na internetových stránkách objevil i starou fotografii mých prarodičů, která měla připomenout minulé majitele,“ vylíčil.

Muzikál je koprodukcí více než 140 českých a německých žáků Gymnázia Děčín a Schyren-Gymnasium v bavorském Pfaffenhofenu. Premiéru měl 20. září v Pfaffenhofenu pod režijní taktovkou Jaroslavy Leufenové.

„Reakce diváků byly pro mne až překvapivě nadšené. Nepatřím totiž k lidem, kteří bývají hned se vším spokojeni. Jsem maximalista, ale na druhou stranu, ovace ve stoje se líbí každému, kdo se kdy na jeviště postavil,“ popsala.

Režisérka s německými dětmi začala pracovat už v březnu. „Většina byla velmi pracovitá. V červnu se přidal sbor z děčínského gymnázia, který mne uchvátil, protože to byli téměř profíci, jak disciplinovaně pracují. Jediným občasným zádrhelem bylo, když jsem dlouze mluvila buď jen německy, nebo jen česky, a zapomněla, že musím jednat dvojjazyčně,“ přiblížila.

V Tisé si muzikálu a jeho autorů velmi považují. Jak vysvětlil zdejší starosta Tomáš Kratochvíl, berou to jako velké ocenění. „Panuje o to velký zájem. Zbývá už jen posledních 20 lístků. Příběh komentuje zdejší kořeny autora i epochu, která zásadním způsobem zasáhla do života jeho rodiny,“ dodal.