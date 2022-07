K druhému pádu došlo ve čtvrtek 28. července na stěně Informátor. Lezec spadl z výšky 10 metrů, i k tomuto případu vzlétl vrtulník. "I zde záchranář s lékařem na místo slanili a my jsme po ošetření a zafixování pacienta šetrně transportovali po zemi k čekajícímu stroji. Následoval převoz do nemocnice v Ústí,“ doplnil Jan Mach, druhý zasahující člen krušnohorské HS.

Dobré počasí přilákalo v těchto dnech do Tiských stěn mnoho turistů a zkušených, ale i méně trénovaných lezců. „Zraněným přejeme brzké uzdravení, ale přeci jen upozorním na fakt, že lezení po pískovcových skalách je specifické zejména z pohledu jištění. Méně zdatní lezci by se vždy měli pouštět do cest se zkušenějším kolegou,“ upozornil návštěvníky oblasti Miroslav Račko, náčelník Horské služby Krušné hory.