První místo obhájili po loňském vítězství manželé Jaroslava a Martin Bauerovi z Tisé (na snímku). Druhé místo obsadil Ivan Hořčík a třetí pak sám pořadatel akce Alfréd Bauer. „Trvalo několik let, než jsme přišli na to, jak zelí nejlépe naložit a hlavně, jak ho uskladnit. To je hodně důležité,“ řekl po soutěži majitel vítězného zelí Martin Bauer. Unikátní džbánky pro první tři umístěné vyrobila Pavla Kašáková z tisovského ateliéru Terrapaka.