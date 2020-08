Radnice v Tisé se chystá za zhruba 15 milionů korun postavit nové centrum obce. Místní nechtějí, aby bylo celé vybetonované.

Vizualizace náměstíčka v Tisé. | Foto: Obecní úřad Tisá

Toalety, informační centrum, stoly a lavičky, srovnání návsi, otázky parkování, zpevnění ploch po odstraněných budovách. To vše by mělo v Tisé vyřešit nové plánované centrum obce. Jen první etapa stavby by měla přijít na dvanáct až patnáct milionů korun. Plán má jak své zastánce, tak i odpůrce. Těm se ponejvíce nelíbí, že by nová plocha a lavičky měly být z betonu. Vadí jim také, že by informační centrum mělo být z modulárních kontejnerů.