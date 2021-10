SPOLU 31,2 %, hnutí ANO 23,1 procent. Tak dopadly volby v Tisé. Právě tam skončilo sčítání hlasů úplně jinak než v ostatních obcích a městech Ústecka.

Všude jinde vyhrálo ANO, například v Habrovanech dostalo přes polovinu všech hlasů (50,8 %). Těsný souboj proběhl v Chuderově – ANO 30,7 % a SPOLU 30,4 %.

Zajímavostí je, že například v Ryjicích uspěla KSČM s 8,5 procenty, naopak koalice SPOLU by se tam do sněmovny ani nedostala (4,96 %). Komunisté, kteří se do sněmovny nakonec vůbec nedostali, dostali ještě v Zubrnicích zajímavých 8,8 %. Z poslaneckých lavic vypadla i ČSSD, na Ústecku se ji nejvíce dařilo v Tašově. Tam získala 11,1 procent hlasů.

Přísaha Roberta Šlachty má na Ústecku nejvíce příznivců v Petrovicích (9,7 %) a Dolních Zálezlech (7,45 %).

Téměř 80 procent voličů přišlo dát svůj hlas v letošních volbách do Poslanecké sněmovny v Ryjicích (78,02 %). Je to vůbec nejvíce v okresu Ústí nad Labem. Aktivní voliče mají také v Přestanově (volební účast 75,61 %) a v Tisé (74,33).

Naopak nezájem o volby je pravidelně v Trmicích (43,20 %) a Neštěmicích (46,04). Krajské město Ústí nad Labem není také zrovna vzorem pro hojnou volební účast (56,28 procent).