VIDEO: Odborník hodnotí tornádo v Tisé. Jakou mělo rychlost a co poničilo?

V horách by ho čekal jen málokdo. Řeč je o tornádu, které se prohnalo v neděli večer Tisou na Ústecku. Nebylo extra silné, ale i tak vyděsilo některé místní obyvatele. Odneslo jednu střechu ze stodoly na sousední pozemek, polámalo stromy a zválelo trávu. Co se přesně stalo? Jak silné bylo a co všechno poničilo? Tak na to odpovídá ve videu meteorolog Radek Tomšů, který provedl na místě terénní průzkum.

Rozhovor s meteorologem Radkem Tomšů s popisem tornáda, které řádilo v neděli v Tisé. | Video: Janni Vorlíček