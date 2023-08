/VIDEO, FOTO/ V Tisé na Ústecku se v neděli večer vyskytlo pravděpodobně tornádo. Nebylo silné, ale i tak způsobilo škody na majetku. Jednu skoro novou střechu z velké kůlny u domu ve středu obce odneslo na sousední pozemek. Na místě zasahovali hasiči. V pondělí 7. srpna se na místo vypraví odborníci a provedou terénní průzkum, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Tornádo na Ústecku. | Video: Jakub Michal

„Přibližně ve 20:50 hodin se v obci Tisá vyskytl pod nevinně vypadající přeháňkou vír, který způsobil výrazně lokalizované škody. Minimálně jedna střecha na objektu téměř ve středu této oblíbené turistické a horolezecké destinace. Podle dosavadních informací se jednalo o jev, který trval velmi krátce, s velmi omezenou stopou. Bližší podrobnosti budeme v pondělí hned ráno zjišťovat přímo na místě,“ sdělili pracovníci ČHMÚ.

Přírodní rozmar místní obyvatele překvapil. "Je to neuvěřitelné, nikdy by mě nenapadlo, že se to může stát tady u nás v Tisé, takhle vysoko, kde jsou kopce, skály. V domě, ke kterému odlétla střecha, žije mladá rodina, mají asi roční dítě… Štěstí, že se nikomu nic nestalo," řekla na místě Deníku obyvatelka Tisé Miroslava.

Zdroj: Janni Vorlíček