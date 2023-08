Úspěšné bylo pátrání po zraněné houbařce, které probíhalo v pátek 11. srpna v okolí Tisé v Krušných horách. Našel ji psovod Horské služby se svým psím parťákem.

Zraněnou houbařku u Tisé vypátral psí záchranář. | Foto: se svolením Horské služby ČR

"V ranních hodinách zasahovala Horská služba v Tisé v Krušných horách u raněné houbařky z ciziny. Okolo půl deváté dostali horští záchranáři výzvu od záchranářů o pomoc při nalezení houbařky, která si poranila nohu a nebyla schopna samostatného pohybu. Naštěstí u sebe měla telefon, takže s ní bylo možné komunikovat. Žena se v oblasti nevyznala a neuměla navíc moc dobře česky. Psovod ji se svým psím parťákem hledal podle popisu okolí, který žena po telefonu udávala," popsal akci, která se odehrála v pátek 11. srpna mluvčí Horské služby Marek Fryš.

Při akci spolupracovali záchranáři, policie i Horská služba.

Nejdříve se psí záchranář vydal do lokality Antonínov poblíž Jeleního vrchu. "Po asi 30 minutách neúspěšného pátrání zachytil pes stopu, po které se ihned vydali. Zhruba po 200 metrech našli ženu v lesním porostu. Horský záchranář na místo přivolal policisty a zdravotnické záchranáře, zraněnou houbařku ošetřili a společnými silami ji transportovali do vozu zdravotnické záchranky, který ji převezl k dalšímu ošetření do nemocnice," dodal šťastný konec příběhu Marek Fryš

