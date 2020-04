Jedni šijí roušky, druzí tisknou na 3D tiskárně komponenty plastových štítů. Ty pak dodávají zdravotníkům a lékařům do první linie. Jako skupina dvaceti dobrovolníků z Ústecka. Od minulého týdne zvládli zkompletovat a dodat 1200 štítů, dalších 1500 jich čeká na sestavení a dodání. Na nedostatek odběratelů si rozhodně stěžovat nemohou, ochranné prostředky jsou potřeba úplně všude.

První plastový štít navrhl a vytiskl český průkopník 3D tisku Josef Průša. Jak ale vysvětlil jeden z dobrovolníků Marek Prokop z Velkého Března, na použití byl těžký a na tisk poměrně složitý. „Většina z nás má malé tiskárničky, a tak jsme hledali alternativy. Nakonec jsme vymysleli dvě,“ popsal.

První varianta je těžší, ale jinak jde o zjednodušenou variantu Průšova štítu. Uvnitř lze ale nosit nějaký přístroj, optiku či respirátor. Vytištění přijde na zhruba 80 korun.

Druhá varianta stojí asi 35 korun, vyžaduje pouze vytisknutí spon, která drží pohromadě průhlednou fólii a čelenku. Tato varianta je lehčí než Průšova, lékaři štít mohou nosit celý den.

Na výrobě se podílí firma starosty Pavla Urxe z Benešova nad Ploučnicí, která disponuje laserovým řezákem. Četl prý nejprve o iniciativě Josefa Průši, ale nikdo se mu na jeho nabídku řezání laserem neozval. Stejně ale chtěl, aby jeho pomoc směřovala především do Ústeckého kraje.

Nakonec slovo dalo slovo a přidal se k ústecké skupině. Byl to ostatně právě on, kdo vymyslel odlehčenou variantu ochranných štítů. Už v neděli měli první tři stovky štítů.

„Nechci na tom vydělávat, i když třeba materiál jsem nakoupil za své peníze. Zdravotníci jsou v první linii, děkují nám za pomoc a přitom oni riskují nejvíc, děkovat bychom měli my jim,“ myslí si Urx.

Nakonec skupina dodala sedm stovek ochranných štítů do Masarykovy nemocnice v Ústí, pět desítek jich expedovali například i do Domova speciální péče ve Velkém Březně. „Štíty využijeme nejvíc v COVID-19 zóně, tedy na izolaci pro lidi, kteří se vrátili z nemocnice. Chrání to jak klienty, tak naše pečovatelky. Je až neskutečně úžasné, jak za námi chodí dárci a vozí roušky, desinfekce a další dary. Zaslouží si obrovský dík,“ poznamenal ředitel domova Tomáš Kříž.

Po všemožných vylepšeních skupina dobrovolníků dokáže sestavit 300 až 350 štítů denně. Montují je v Domě dětí a mládeže. „Montovnu máme v Hoření ulici, kde připravujeme velkou várku pro město. Je tu sedm tiskáren. Tři půjčily školy, dvě jsou z průmyslovky a jedna ze ZŠ Neštěmická. Dokonce chtějí ještě jednu sehnat. Nikde nebyly k mání gumy, ale podařilo se mi jí sehnat kilometr a půl a tkalouny ze STAPu Vilémov. Od nás pomáhá pět lidí, denně se vyrobí klidně dvě stovky,“ popsal ředitel DDM Jan Eichler.

Bez pomoci to nejde

Jak se ale všichni shodují, nic z toho by nebylo možné, kdyby nepomáhali lidé okolo, mimo skupinu: buď příspěvkem na transparentní účet, nebo materiálem. Třeba náplň do jedné tiskárny stojí pět stovek. Je třeba hradit elektřinu, údržbu a další. Většina dobrovolníků dochází do zaměstnání. Ve dvě či o půl třetí vyrazí k tiskárnám a do montovny a jsou tam do večera.

Dokonce i distribuce potřebuje svůj čas. Ústečanka Eva Janásová přijímá objednávky od zdravotníků, sociálních pracovníků a všech, kde jsou štíty potřeba. Na starosti má i rozvoz. „V úterý jsem strávila pět hodin na cestách, pak večer ještě sedím u objednávek. Všechno děláme ve svém volném čase. Ochranné pomůcky jsou podceněný problém,“ dodala.