Tiské stěny lákají davy dovolenkářů a budí respekt

Tisá - Dovolené jsou v plném proudu a stále více Čechů si je užívá v tuzemských lokacích.

Mezi jedno z nejvyhledávanějších míst v Ústeckém kraji patří Tiské stěny na Ústecku. Ročně sem zavítá až 36 tisíc lidí. „To je ale oficiální číslo platících návštěvníků, celkem do skal zavítá kolem 50 tisíc lidí ročně,“ připomíná starosta Tisé Jiří Jandásek.

Vstupné do skal využívá krušnohorská obec na údržbu a provoz prohlídkového okruhu a údržbu naučné stezky. „Dospělí platí 30 korun, děti do 15 let pak 15 korun,“ připomíná Jandásek.

Tiské stěny spolu s Ostrovskými a Rájeckými stěnami jsou cílem nejen českých, ale i německých turistů. Do povědomí veřejnosti se dostaly nejen coby místo natáčení filmových trháků, ale i jako dějiště několika závažných nehod horolezců.

Možností k ubytování je v Tisé hned několik. Chatky, apartmány i místa pro stany nabízí stylový autokemp Pod Císařem, pro náročnější je k dispozici hotel v Ostrově či penziony.