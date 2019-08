Úvod večera obstarala Stará škola ve svém programu JINAK. Legendární kapela si vedle svého původního repertoáru vytvořila i projekt, ve kterém hraje s chutí své letité vzory a idoly - a je z čeho vybírat. Druhý díl jejich programu JINAK přinesl další hity od Led Zeppelin, The Who, Modrého efektu, Katapult Carlose Santany a Motörhead… Kapela v obsazení Dalibor Štefl (bg, voc, harm), Hans (dr), Vítězslav Štefl (g. voc) a zpěvák Mentol předvedli set startovaný i končený jejich hity Led Zeppelin - konec patřil písni Immigrant Song. Jedním slovem - nátěr.

Po krátké přestávce nastoupila další legenda, ústečtí ►U.X.B. Jak řekl organizátor akce, Vítězslav Štefl, kapela překvapila jak novými songy ve svém projektu Aleš Brichta Projekt, tak i zařazením některých jimi nově nastudovaných hitovek, mezi něž rozhodně patřila např. nesmrtelná Far Far Away od Slade! Dostalo se samozřejmě i na prověřené věci od Kabátů, Jirky Schelingera, Visacího zámku, Hudby Praha a dalších oblíbených interpretů a skupin. Kapela šlapala jak dobře namazanej stroj, přilákala osazenstvo na parket, takže kvintet Jan Domecký (voc, key, ac.g), kytaristé Vladimír Mžourek a Miroslav Sláma, baskytarista Radek Müller a bubeník Jirka Hájek mohl být také spokojen.

A co příští sobota? Ta bude ve znamení naprosté pohody, protože celý večer pokryje prověřená banda Vojnar Family Band, kteří, jak sami říkají, hrají vše od Bonifantů po Kabáty…

Vítězslav Štefl