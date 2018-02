To není apríl. Na „Benešák“ dají 1. dubna semafory

Ústí nad Labem - Technický stav Benešova mostu dovoluje jízdu pouze jednoho velkého vozu.

Semafor bude řídit městskou hromadnou dopravu na Benešově mostě. Řidiči se s ním setkají už 1. dubna. Nemusí se ale děsit, světelná signalizace se bude týkat výhradně busů a souvisí s rekonstrukcí mostu.

POTŘEBUJE ODLEHČIT

Ústecký kraj, kterému „Benešák“ patří a který zadal jeho opravu, mu totiž potřebuje odlehčit. „Na základě nešťastné události v Praze chceme, aby po něm nejezdilo víc než jedno velké vozidlo,“ vysvětlil krajský radní Jaroslav Komínek.

Vozy ústecké MHD, ale i zelené autobusy krajské linkové dopravy budou na mostě jezdit v obou směrech výhradně po středovém jízdním pruhu.

Omezení by se mělo dotknout pouze cestujících ve veřejné dopravě, ale nijak významně. „Lidé to skoro nepoznají. Zpoždění by neměla být, nebudeme kvůli tomu ani měnit jízdní řády. Vždy ale platí, že plánování a modelování situace je něco jiného než tvrdá praxe,“ přiznal ředitel Dopravního podniku města Ústí Libor Turek.

Někteří Ústečané ale mají obavy, aby se kraj nechystal důležitou ústeckou dominantu strhnout, protože stavba nového mostu by mohla vyjít i levněji než jeho důkladná rekonstrukce. Tyto spekulace se rozšířily i v souvislosti s negativním postojem vedení Ústeckého kraje přiznat stavbě památkovou ochranu.

Ústecký zastupitel a architekt Jan Hrouda to srovnal s nejasnostmi okolo Libeňského mostu v Praze, kde zvažují, zda by nový most nebyl levnější.

„Záleží na současném technickém stavu. Nechci spekulovat. Postačí, když řeknu, že by mne mrzelo, kdybychom o něj měli přijít. Dotváří vzhled města a vážou se k němu i důležité historické události,“ podotkl.

BOURAT SE PRÝ NEBUDE

Krajský radní Komínek ale odmítl, že by v budoucnu bylo potřeba někdejší technický zázrak a pýchu města své doby zbourat.

„Revizní posudek máme zpracovaný poměrně precizně. Samozřejmě nemůžeme vědět, co se stane během opravy. Zakázku plánujeme jako rekonstrukci mostu,“ odmítl fámy Komínek.

Momentálně se zpracovává projektová dokumentace opravy „Benešáku“. Dodavatele stavby chce kraj vybrat během dvou let. V ideálním případě, pokud budou práce pokračovat bez komplikací, by měl most z roku 1936 opět zářit novotou za zhruba pět let.

Financování ve výši 200 milionů korun už má kraj naplánované v rozpočtu. „Peníze nejsou problém. Podle toho, jak na tom kraj bude, rozhodneme o úvěrování, nebo o použití krajských peněz,“ upřesnil radní Komínek.

V případě špatné finanční kondice chce vedení hejtmanství využít část peněz z 1,5 miliardového úvěru s velmi nízkým úrokem, který si kraj vzal na různé investice.

Na přípravě rekonstrukce kraj pracuje přibližně rok. Dílčí opravy mostních zámků provedl loni přes léto. Od jara jsou na spodní straně mostu nainstalované záchytné sítě kvůli kusům zvětralého betonu padajícím na silnici v Přístavní ulici.