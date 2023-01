Stavaři totiž během rekonstrukce zjistili velká poškození budovy, především sociálních zařízení, která jsou vlhká. Bude potřeba sem umístit sádrokartonové podhledy a provést související práce. Po dokončení rekonstrukce město Ústí nad Labem získá 33 nových bytů. Celkem 16 z nich bude určeno primárně pro sociálně slabé seniory, zbylých 17 bude sloužit jako služební byty pro zdravotníky, pedagogy, policisty a strážníky, či pečovatele domovů pro seniory.

Bývalou ubytovnu v ústecké Čelakovského ulici obsadí zdravotníci a senioři

Podle ústecké mluvčí Romany Macové řemeslníci konkrétně budou muset sádrokartonové podhledy zavěšovat na rastr do vlhkého prostředí bytového jádra. „Následuje provedení hrubé výplně rýhy, začištění obvodu otvoru, přetažení skelnou textilií a cementovou stěrkou u výplní otvorů, vyspravení povrchu do třiceti procent plochy a nakonec celoplošné přeštukování vnitřních stěn domu,“ přiblížila s tím, že stavbu to prodlouží minimálně o šestnáct týdnů a cena stoupne z původních 30,8 milionu s DPH na 35,5 milionu korun s DPH.

Silnice a chodníky, podchod

K dalším letošním velkým rekonstrukcím patří například také silnice v Mezní ulici za 9 milionů korun. Magistrát ovšem do ní chce v následujících letech nasypat ještě minimálně 35 milionů korun. Na rekonstrukce ulic a chodníků město ostatně mělo v rozpočtu připraveno několik desítek milionů korun.

Například chodník v Hostovicích za 11,5 milionu, druhou etapu rekonstrukce Nové ulice na Kamenném vrchu za 11,3 milionu korun Kč, na rekonstrukci zdejšího podchodu byly připraveny takřka tři miliony korun. Vzniklo také nové parkoviště v centru města, místo autobazaru Jelínek pod Větruší.

Rekonstrukce se dočkají ulice Mezní i Výstupní nebo služebna městské policie

Ústecké školy

Opomenuty nezůstaly ani ústecké školy. Letos vedení města například nechalo provést v ZŠ a MŠ Jitřní opravy za 13 milionů a v dalších letech počítá se 17 miliony. Na jednu opravu, totiž tělocvičny, město nezískalo dotaci. Na další by ovšem mohlo, na zateplení, tepelná čerpadla a podobně.

Ústí si zároveň podalo i žádost o dotace na rekonstrukce ZŠ Mírová a Pod Vodojemem. Týká se to zateplení i oken, které zatím nebyly schváleny, město ověem má možnost podat si žádosti o další dotace. Jsou to totiž pro město výhodné investice. Obzvlášť, když je při dotaci nízká finanční spoluúčast města a dotace dosáhne 80 až 90 procent.

Nová služebna strážníků

Stejnou částku, tedy 13 milionů korun si vyžádá i rekonstrukce služebny městské policie v ulici Na Nivách. Pro služebnu strážníků by město chtělo v příštích letech uvolnit ještě 17 milionů korun. Stavební práce začaly na podzim. Nové budou všechny vnitřní prostory, kanalizace, opraví nám roh budovy, kde se utrhl z konstrukce zbrojní sklad.

Strážníci mají za sebou akci kulový blesk. Za rok dostanou moderní služebnu

„V posledním patře budeme mít nové prostory pro operační středisko. Přestěhuje se sem z centra,“ řekl o tom ředitel městské policie Pavel Bakule při přípravě investice.