Top termín pro dovolenou? První týden července se dvěma svátky

Severní Čechy - Možnost ušetřit dva dny dovolené i letos využije hodně lidí a vyrazí na letní dovolenou už počátkem července. Ve čtvrtek 5. července a o den později jsou totiž státní svátky.

Chcete vyrazit do zahraničí k moři či na hory nebo třeba na rekreaci u nás už v prvním červencovém týdnu, kdy lze díky státním svátkům 5. a 6. července ušetřit dva dny dovolené?

Pak byste neměli dlouho váhat, podobně totiž uvažuje hodně lidí. A jak hlásí cestovní kanceláře i tuzemské hotely a penziony, poptávka zákazníků o pobyty v prvním červencovém týdnu je obrovská.

„Každoročně sledujeme zvýšenou poptávku po zájezdech v režimu first minute. Ty nabízejí pro zákazníky nejlepší ceny navíc s garancí širokého spektra pokojů, zejména pro rodiny s dětmi. Zájezdy zahrnující červencové svátky jsou už téměř vyprodány, zájemcům o dovolené v těchto termínech doporučujeme včasnou rezervaci,“ uvedl generální ředitel CK Kovotour Plus Jiří Hájek.

Velký zájem je podle něj letos mezi klienty o tradiční destinaci této cestovní kanceláře Černou Horu.

„K oblíbeným destinacím také patří Bulharsko. Zvyšující poptávku sledujeme také u destinací Severní Kypr, Řecko poloostrov Chalkidiki a ostrovy Krétu a Korfu, stejně tak i o Albánii a Chorvatsko. Nemusí se ale jednat jen o zahraničí, krásnou dovolenou nabízí i pobyt v Horském hotelu Čeladenka v Beskydech,“ dodal Jiří Hájek.

Jan Bezděk z CK Fischer sdělil, že nejoblíbenější destinací je letos znovu Řecko.

„Oproti loňské rekordní sezoně Řecko v předprodejích zvolilo ještě o čtvrtinu víc klientů než loni. V Řecku je největší zájem o velké ostrovy, jako je Rhodos, Kréta, Kos a Korfu. Stabilně vysoký zájem je znovu také o Španělsko. Tady je jednoznačně nejžádanější Mallorca, která je stálicí v naší nabídce. Skokanem roku bude jednoznačně Turecko, které se po dvou přeci jen slabších sezonách definitivně vrací do TOP 3,“ poznamenal mluvčí CK Fischer.

Zájem o zájezdy k moři podle něj oproti loňské rekordní sezóně roste v desítkách procent. „Trendem poslední doby je to, že lidé vyráží do zahraničí i několikrát do roka. Letecké zájezdy k moři navíc začínají kupovat i ti, kteří dříve trávili dovolenou v tuzemsku nebo na ni do zahraničí jezdili autem,“ odpověděl Jan Bezděk.

K TÉMATU: Mluvčí Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích Martina Žáčková řekla, že první červencový týden je mezi hosty velmi žádaný. „Nejluxusnější rezidence v hotelu Horal už je vyprodaná, plní se rychle i další místa v Horalu i Lanterně. Pro hosty, kteří přijedou počátkem července, máme připraveny i zajímavé programy. Například Nordic walking, animační programy pro děti či kurz pečení frgálů,“ upřesnila mluvčí Resortu Valachy s tím, že mezi další termíny, kdy je po pobytech velká poptávka, patří Velikonoce i zářijové termíny se státním svátkem 28. září. Rekreační centrum Sepetná v Ostravici nabízí ubytování v penzionu Sluníčko, bungalovech Sepetná i hotelových pokojích. O termíny se státními svátky mají podle recepční hosté obecně zájem velký. „Obsazenost máme velmi dobrou i počátkem letošního července, kdy svátky vycházejí na první čtvrtek a pátek měsíce července. Penzion Sluníčko už je téměř vyprodán, obdobné to je u noclehů v bungalovech, nyní nabízíme poslední hotelové pokoje,“ uvedla recepční.