ČEZ Teplárenská zásobuje ve 33 městech z několika krajů přibližně 7 500 odběrných míst. Kromě asi 135 tisíc domácností de také o nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. „V Ústeckém kraji dodáváme teplo do měst Ústí nad Labem, Trmice, Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Teplice, Bílina, Ledvice, Dubí, Krupka, Duchcov, Hrob a Osek. Kromě velkých odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o bezmála 90 tisíc domácností“ dodal mluvčí Ota Schnepp.

Loni začalo teplo do domácností napojených na ústřední vytápění proudit o několik dnů později. „V Ústí nad Labem, Teplicích a Bílině 25. září a v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Jirkově a Kadani ještě o den později, 26. září,“ připomněl Schnepp s tím, že sezona pak trvala 238 topných dnů

