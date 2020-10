V autech měli zalíbení, tahle jízda ale skončila špatně. Řeč je o partě mladých lidí z Chomutovska, která se obvykle sjížděla po benzinkách. Jeden z nich měl podle několika svědectví ve zvyku mávat na kamarády v jedoucím autě košilí jak toreador na býka. Naposledy to měl udělat osudné letní noci před dvěma roky, když na něj najel jeho známý, dnes 26letý Jan H.

Jestli šlo o nešťastnou náhodu, jak tvrdí mladík obžalovaný z těžkého ublížení na zdraví se smrtelnými následky, nebo o záměr, začal v úterý 13. října rozplétat ústecký krajský soud. Muži v případě prokázaného zločinu hrozí až 16 let za mřížemi. Pozůstalí a pojišťovna po něm navíc chtějí v souhrnu přes tři miliony za nemajetkovou újmu a náklady na léčení poškozeného, které bylo nakonec marné.

Podle obžaloby Jan H. jedné noci léta 2018 na náměstí 1. Máje v Chomutově nejdříve zrychlil rychlost vozidla a poté úmyslně prudce změnil směr jízdy vlevo na stojícího poškozeného. „Ten se dal ze strachu o zdraví a život do pohybu vpravo ke středu vozovky, přičemž obviněný ve stejný okamžik taktéž prudce změnil směr jízdy vpravo ke středu vozovky, čímž došlo k nárazu čelní části vozidla do poškozeného,“ popsal žalobce František Stibor.

Přivolaný znalec z oboru dopravy Tomáš Rozlivka simuloval srážku vozidla s chodcem v programu PC Crash a konstatoval, že auto v osudném momentu jelo rychlostí kolem 40 kilometrů za hodinu.

Mladý muž vinu odmítl. „Cítím se být nevinen a nesouhlasím s právní kvalifikací,“ řekl Jan H. v soudní síni. „Máme za to, že k střetu došlo za jiných okolností, než je popsáno v obžalobě, a rozhodně to nebyl úmysl,“ doplnila obhájkyně Pavlína Müllerová.

Obžalovaný zmínil, že si tento víc než dva roky starý zážitek s sebou ponese do konce života, že kvůli němu musí navštěvovat psychologa i psychiatra a pak odmítl odpovídat na další otázky soudce. Předseda senátu Ondřej Peřich přečetl lékařskou zprávu, která u Jana H. skutečně hovoří o úzkostně depresivním syndromu jako následku tragické nehody. Podle jedné ze svědeckých výpovědí obžalovaný nevyjádřil lítost rodině poškozeného, což by mu mohlo přitížit. Polehčující okolností je pro něj naopak to, že má zatím čistý trestní rejstřík.

S obžalovaným jela autem jeho přítelkyně, o osudné události ale nebyla příliš schopna svědčit vzhledem k tomu, že v momentě srážky koukala do telefonu. To samé dělala i další svědkyně, jejich společná kamarádka, která na ně na chomutovském rynku čekala. Soudu partnerka Jana H. aspoň vylíčila, že po srážce okamžitě vyskočil z auta a dal poškozenému první pomoc. Na otázku předsedy senátu po nějakých nesvárech mezi dvojicí mladých mužů odpověděla, že stoprocentně žádné nebyly. Líčení pokračuje ve středu 14. října.