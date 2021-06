Co se ve čtvrtek odpoledne stalo ve Stebnu na Lounsku?

Byla to supercela, která postupovala z Německa přes Mariánské Lázně a začala zanikat za Rakovníkem. Jediné místo, kde se z ní spustil chobot, je právě pravděpodobně Stebno, kde se pravděpodobně vyskytlo tornádo. I když výrazně slabší a méně rozsáhlé než na Hodonínsku. Zatím ale k tomu není žádný bližší průzkum, před chvílí tam vyrazil spolupracovník z Amatérské meteorologické společnosti, aby zmapoval celou trasu v úzkém pásu, kde jsou škody největší.

Jaké je v porovnání s tím na jižní Moravě?

Tak silné tornádo, jaké udeřilo na jižní Moravě, v České republice za dobu pozorování nebylo. Kolega, který se tomu věnuje, ze záznamů zjistil, že je srovnatelné s tornádem z roku 1119 na Vyšehradě. To je ale samozřejmě otázka starých kronik, nikoliv přesného měření. Každopádně za moderní éru takové tornádo zaznamenáno nebylo. Zatímco to ve Stebnu, když budu spekulovat podle fotek, tak by to bylo tornádo síly EF1, maximálně EF2. Spíš ale někde mezi. To je tornádo, které se jednou za několik let u nás vyskytne. Je pak samozřejmě rozdíl, jestli takové tornádo zasáhne les nebo obec. Na oficiální závěry je ale ještě příliš brzy.

Jak velká je pravděpodobnost, že se tornádo vyskytne v Ústeckém kraji?

Mají raději rovný povrch a rovinu. Kopcovitý charakter velké části Ústeckého kraje jim moc nesvědčí. Je to vidět i na statistikách, v Ústeckém kraji se jich až tak moc nevyskytuje. Pokud by se v kopcovité krajině vyskytlo, tak by dotyk se zemí byl velmi krátkodobý a velmi rychle by po odpojení od země zaniklo. Tím pádem by nenapáchalo žádné velké škody, protože ty jsou právě v tom víru.

Je možné předpovědět vznik tornáda?

Je možné předpovídat, že budou podmínky vhodné pro vznik tornáda. Nedá se ale předpovídat, kde se tornádo vyskytne. Takže v našich výstrahách z ČHMÚ slovo tornádo neuvidíte. Ale existuje specializovaná stránka Evropské laboratoře silných bouří vydává předpovědi během bouřkové sezóny. Zrovna včera dávali pro oblast na pomezí Rakouska a Moravy třetí, tedy nejvyšší stupeň. A tam se psalo i o tom, že mimo jiné v této oblasti nejde vyloučit vznik tornáda.