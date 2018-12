Totalita! Rebelující zastupitelku Lenku Černou vyhazují z ústecké ODS

Ústí nad Labem - Zastupitelka Lenka Černá nedostala novou registraci pro členství v ODS. Pokud ji teď, pět měsíců po zrušení čtyř místních buněk strany včetně té její, nepřijmou jiná místní sdružení partaje, rovná se to vyhazovu.

Lenka Černá.Foto: Deník/Radek Strnad

Zastupitelka prozatím nechce ze strany odejít a zvažuje další možnosti. „V podstatě po mně chtějí, abych držela ústa a krok. Když to prý nedělám, tak musím počítat s tím, že mě potrestají. Co budu dělat dál, si musím dobře rozmyslet, ačkoli jsem se původně přikláněla k tomu, že bych zůstala nezávislou zastupitelkou. Nechci ale mrhat časem na vnitrostranické rozmíšky,“ zamýšlí se.

Ústečtí občanští demokraté volili novou ústeckou oblastní radu. Předsedou se opět stal Libor Turek. Spolu s ním do vedení oblasti usedly pouze dvě nové tváře, exstarostka Neštěmic Liana Wagnerová a bývalý ředitel ústeckého dopravního podniku Petr Koreň.

Kritici volbu přirovnávali ke sjezdům KSČ z dob totality hlavně kvůli stoprocentnímu hlasování pro každého kandidáta i retro prostředí Národního domu, kde se volební sněm minulé úterý navečer odehrál.

„To, co se dělo na sněmu, bylo naprosto tristní, taková totalita. Tohle nám přinesl Andrej Babiš, tenhle princip řídit politiku jako firmu. Nelíbí se ti to odejdi. Žádný respekt. Pamatuji si, že když jsem do ODS vstoupila, její členové si každou neděli sedli v hospodě ke stolu a všechno si vyříkali. To dnes není,“ netajila se Černá.

Oblastní rada je nejen vedoucím orgánem ústecké organizace. Díky svým lidem v městské radě, tedy radní Miroslavě Lazarové a náměstkovi primátora Pavlu Tošovskému může ovlivnit dění ve městě.

Od zadávání veřejných zakázek přes investice a rozpočet po rozdělování dotací nebo personální obsazení lukrativních pracovních míst v městských organizacích. Jinými slovy, kdo v ní v současnosti usedne, má své jisté.

Staronový šéf ústecké ODS Turek poznamenal, že Černá má možnost o přijetí požádat v jiné organizaci a že jí to doporučuje. „Co se týká její další budoucnosti, na to nedokážu odpovědět. Mrzí nás samozřejmě, že nepřipojila svůj podpis pod koaliční smlouvu a určitě se k tomu na dalším zasedání oblastní rady vrátíme,“ poznamenal.

Přijetí Černé do jiného místního sdružení by ovšem podle informací Deníku mohl být problém, jelikož téměř všechny organizace občanských demokratů v ústeckém okrese následují současné partajní oblastní vedení. To po volebním sněmu zeštíhlilo z 15 na 11 lidí.

„Přistoupili jsme k redukci členů oblastní rady po důkladném uvážení, a to především kvůli zvýšení akceschopnosti tohoto důležitého stranického orgánu. V budoucnu by měly odpadnout problémy s usnášeníschopností. Ne všichni členové byli v minulosti schopni se narychlo svolaných jednání oblastní rady účastnit,“ vysvětlil Turek.

V radě neusedá náměstek primátora Tošovský. „Vykonávám funkci předsedy rozhodčí komise regionu. Ze stanov vyplývá, že nemůžu být členem místní, oblastní ani regionální rady. Takže bych musel rozhodčí komisi opustit. Čímž bych způsobil určité problémy, protože to je post, na který se nikomu příliš nechce,“ vysvětlil Tošovský.

Po zrušení místních sdružení ústecká ODS ztratila zhruba stovku členů, další asi dvě desítky ještě čekají, až budou přijati do některého z nově založených. Ti také zatím neměli možnost volbu oblastní rady ovlivnit. Podle předsedy Turka to ale není v rozporu se stanovami.