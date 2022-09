Aničce Kohoutové je šestnáct let, fotbal hraje od jedenácti. Všichni tvrdili, že je to velký talent. Nedávno jí zdravotní problémy vystavily stopku, ona však fotbal prostě miluje, proto si udělala licenci trenéra mládeže. V pondělí 12. září se svým přítelem Honzou Bláhou přivítala jako vždycky na zeleném pažitu sestavu těch nejmenších. A našla si chvíli i na pár otázek Deníku.

Jak se mladá dívka dostane k fotbalu? Zkoušela jste i jiné sporty?

Sportovní geny mám po tátovi. Hrál fotbal a hokej v Chomutově, do Ústí jsme se přestěhovali, když mi byly tři roky. Všichni kolem mě říkali, že jsem jako kluk. Zkoušela jsem snad všechny míčové hry, tenis, badminton, jezdila jsem na koních. Zvítězil fotbal. Se synem trenéra Davida Vávry jsem chodila do školy, ten mne nasměroval do Trmic. Je to trochu z ruky, bydlím v Ryjicích, ale podmínky mám ideální. Hrála jsem s klukama několik let, nosila jsem hodně krátké vlasy, určitě byste mě nepoznal. Statistiku si nevedu, ale pár pěkných gólů jsem dala.

Jak jste se dostala do Teplic?

Vždycky jsem chtěla hrát v dívčím mančaftu, v roce 2019 se dělal v Roudnici výběr pro Chomutov, Ústí nad Labem a Teplice. Přihlásil mě tam trenér. To víte, Ústí by bylo nejlepší, ale holek bylo málo. Solidní podmínky nabízely Teplice. Hrála jsem tam tři roky za starší žákyně I. ligu na postu stopera. Potom mi doktor fotbal zakázal. Od prosince loňského roku mám trenérskou licenci pro mládež, stejně jako můj přítel, tak jsme společně založili v Trmicích přípravku těch nejmenších. Od čtyř do šesti let. Mám sponzora, zajištěnou halu na zimu, podporu vedení klubu i rodičů. Na soupisce je šestnáct talentovaných prcků, dnes jich dorazila polovička, zbytek se omluvil pro nemoc. Pokud máte doma šikovného kluka, který má nad postelí fotku Messiho, ráda ho osobně přivítám. Tréninky jsou v pondělí a v pátek od 16 hodin.

Jak vidíte vaši trenérskou budoucnost?

Momentálně navštěvuji druhý ročník obchodní akademie v Ústí nad Labem. Sport mě vždycky bavil, chtěla bych dál pokračovat na vysoké škole. Letos si rozšířím trenérskou licenci, nic nechci nechat náhodě. Když nemůžu hrát, tak chci trénovat. Jednou bych v Trmicích chtěla založit dívčí jedenáctku. Začínám od těch nejmenších.

Kde můžeme vidět hrát fotbal vaše svěřence?

No, zatím se seznamují s terénem, míč jim někdy ještě překáží, ale já věřím, že jednou nás všechny překvapí. V sobotu 17. září se uskuteční krajský turnaj přípravek v Libouchci, přijeďte se podívat.